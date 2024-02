Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Ende 2023 hat Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst deutlich angezogen. Bestandskunden lässt Disney damit je nach Laufzeit noch eine Weile in Ruhe, doch Neukunden müssen jetzt mehr zahlen. Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

März 2024 bei Disney+: An the Oscar goes to…

Am 10. März wird erneut der rote Teppich vor dem berühmten Dolby Theatre am Hollywood Walk of Fame ausgerollt, wenn zum 96. Mal die Academy Awards – besser bekannt als der Oscar – verliehen werden. Dieses Jahr kann sich die Walt Disney Company über stolze 20 Nominierungen freuen.

Für all diejenigen, die sich bereits vorab in Oscar-Stimmung versetzen möchten, bietet Disney+ die „Awards Season“ Sammlung. Diese Sammlung enthält nicht nur die diesjährigen Oscar-Nominierten wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ oder den Kurzfilm „Nǎi Nai and Wài Pó“, sondern auch viele weitere preisgekrönte Filme und Serien wie FX’s „The Bear: King of the Kitchen“, Searchlight „The Banshees of Inisherin“ oder „Coco – Lebendiger als das Leben!“.

Alle Neustarts bei Disney+ im März im Überblick

1.März

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir (Star)

5. März

Death and Other Details – Staffel 1 (Star)

Queens – Königinnen des Tierreichs

6. März

Restaurants am Ende der Welt – Staffel 1 (National Geographic)

Number 309 – Staffel 1-4 (Star)

Extraordinary – Staffel 2 (star)

Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film

13. März

Woman – Staffel 1-10 (Star)

Hidden Truth – Staffel 1-3 (Star)

Better Together – Staffel 1-2 (Star)

Black Cake (Star)

15. März

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) (Star)

19. März

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera – Staffel 1 (National Geographic)

20. März

In Spite of Love – Staffel 1-4 (Star)

X-Men ‘97 – Staffel 1 (Marvel)

Life & Beth – Staffel 2 (Star)

Sand Land: The Series – Staffel 1 (Star)

21. März

Freaknik: The Wildest Party Never Told (Star)

22. März

Nǎi Nai and Wài Pó (Star)

27. März

Die 7 härtesten Tage – Staffel 1 (National Geographic)

The Chi – Staffel 4-5 (Star)

Love is in the Air – Staffel 1-7 (Star)

Next Goal Wins (Star)

29. März

Renegade Nell – Staffel 1 (Disney)

Madu (Disney)