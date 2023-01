Neues iPhone: Apple will Smartphone-Technik unsichtbar machen

Eine der größten sichtbaren Änderungen beim iPhone 14 zeigte sich nur in den Pro-Modellen. Statt der Notch befinden sich Selfie-Kamera und Sensoren für die Gesichtserkennung Face ID in der Dynamic Island. Die kleine „Insel“ ist dabei weiterhin deutlich sichtbar. Sie wird sogar von Apple aktiv dazu genutzt, um etwa laufende Apps wie den Musik-Player oder Timer darzustellen. Während diverse Berichte derzeit davon sprechen, dass die Dynamic Island auch im nächsten regulären Apple-Smartphone zu finden sein soll, arbeitet das Unternehmen an weiteren Verbesserungen für iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro: Erste Sensoren sollen unsichtbar werden

Wie die koreanische Seite The Elec berichtet, sollen die Pro-Modelle des iPhone im Jahr 2024 den nächsten Schritt zum vollständigen Abschied von Notch beziehungsweise Dynamic Island gehen. So sollen die für Face ID notwendigen Sensoren unter dem Display Platz finden.

Die entsprechende Aussparung könnte damit schrumpfen, wenngleich noch nicht vollständig verschwinden. Die reguläre Kamera wird weiterhin ein Loch im Display des iPhone 16 benötigen.

Bei einigen Android-Smartphones haben die Hersteller bereits Exemplare mit Kameras unter dem Display im Angebot. Diese stellen jedoch bislang eine Kompromisslösung dar. Die Qualität der Kameras ist reduziert, während die Aussparung im Display ebenfalls häufig noch sichtbar ist.

Display-Spezialist und -Analyst Ross Young zeigte bereits im Mai 2022 eine Roadmap, die Apples Pläne für die kommenden iPhone-Modelle offenbart:

Hier ist zu sehen, wie sich das Display in den nächsten Smartphone-Generationen entwickeln wird. Während das iPhone 15 die Gleichstellung zwischen regulären und Pro-Modellen erreicht, macht das iPhone 16 Pro im Jahr 2024 den nächsten Schritt nach vorn. Face ID wandert unter das Display, während ein Loch für die Kamera bleibt.

Im Jahr 2025 zieht das normale iPhone-Modell dann erneut nach. Erst im Jahr 2026 verschwindet auch die Kamera in Apples Pro-Smartphones unter dem Display. Neben technischen Herausforderungen stellen auch die Kosten für die notwendigen Bauteile eine Hürde dar.