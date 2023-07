Neues Design fürs iPhone: Das sind Apples Vorgaben

Mit dem iPhone X machte Apple im Jahr 2017 bereits den ersten Sprung: Stirn und Kinn weichten einem großen Display ohne Home-Taste. Mit dem 13 Pro schrumpfte die Notch, bevor sie ein Jahr später in den Pro-Modellen durch die Dynamic Island ersetzt wurde. Der eigentliche Display-Bereich wächst also. Wie MacRumors in Berufung auf einen Bericht von The Elec schreibt, hat Apple seinen Lieferanten Samsung und LG Display eine neue Aufgabe erteilt. Damit will man den vor Jahren eingeschlagenen Design-Weg fortführen.

Apple geht beim iPhone anderen Weg als Samsung und Co.

Laut dem Bericht aus dem Fernen Osten fordert Apple von den beiden Display-Spezialisten die Entwicklung eines komplett rahmenlosen OLED-Panels für zukünftige iPhones. Während die üblicherweise schwarzen Ränder rund um den eigentlichen Bildschirm immer dünner werden, stellt das komplette Entfernen eine Herausforderung für die Unternehmen dar. Derzeit verstecken sich unter diesen Bereichen beispielsweise Komponenten fürs Display oder Antennen.

Apple will dabei auch in Zukunft ein flaches Design nutzen. Gebogenes Glas, wie es beispielsweise Samsung einsetzt, will der iPhone-Hersteller nicht verbauen. Neben der optischen Verzerrung im Bereich der Biegung sei ein derartiges Display nicht so stabil wie ein flaches Glas.

Eine weitere Herausforderung für die Ingenieure ist das Unterbringen einer Kamera unter einem Display (Underpanel Camera, UPC) ohne Rahmen. Ein traditionelles Loch im Display für die Kamera ist bei Einsatz dieser Technik nicht mehr notwendig. Aktuelle Gerüchte sprechen davon, dass Apple zunächst Face ID ab dem iPhone 17 Pro im Jahr 2025 unter dem Bildschirm verstecken will. Bis auch die Kamera verschwindet, soll es noch zwei Jahre länger dauern.

Dünnere Ränder bereits im kommenden Herbst

Schon in diesem Jahr sollen beim iPhone 15 Pro und Pro Max jedoch deutlich dünnere Displayrahmen zu sehen sein. Laut Berichten aus dem vergangenen März sollen diese mit nur 1,55 mm dünner als bei der aktuellen Konkurrenz sein. Zum Vergleich: Beim 14 Pro sind es 2,17 mm. Den derzeitigen Rekord hält das Xiaomi 13 mit 1,61 mm.

Die Präsentation der nächsten Apple-Smartphones erwartet uns voraussichtlich erneut im kommenden September. Gleichzeitig wird auch üblicherweise die finale Version von iOS 17 für alle unterstützten iPhones freigegeben.