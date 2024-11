Neues Angebot ohne Haken: Dieser Handytarif ist komplett kostenlos

Es klingt zu schön, um Wahr zu sein. Und dennoch haben wir keinen Haken in den Tarifunterlagen gefunden. Die zur United Internet-Gruppe gehörende Marke GMX bietet dir ab sofort einen komplett kostenlosen Handytarif an. Du kannst ihn sofort und ohne Wartezeit buchen. Einzige Voraussetzung: Du benötigst ein Smartphone, das eSIM unterstützt. Sobald du eine neue eSIM auf dein Handy laden kannst, kannst du das Angebot nutzen.

3 GB im 5G-Netz und Allnet-Flat komplett kostenlos

Mit GMX FreePhone bekommst du Monat für Monat 3 GB Datenvolumen, die du im Inland, aber auch im EU-Ausland nutzen kannst. Zum Einsatz kommt in Deutschland das neue Netz von 1&1. Dort, wo es schon aktive Sendemasten des Netzbetreibers gibt, nutzt du diese – sonst das Netz von Vodafone samt 5G mit bis zu 50 Mbit/s. Außerdem enthalten: Eine Flatrate für alle Gespräche und SMS in alle deutschen Netze. Das Surfen im Ausland und auch die Buchung von weiteren Optionen ist erst nach der Eingabe eines Codes möglich, den dir dein neuer Anbieter per Post schicken will. Möglich, dass du auf diesem Weg auch weiteres Datenvolumen buchen kannst, wenn die 3 GB verbraucht sind.

Die sonstige Bestellung des Angebotes erfolgt voll digital über dein Smartphone. Eine Bestellung per Browser ist nicht möglich. Hast du die eSIM-Funktion in deinem Smartphone aktiviert und die GMX Mail-App installiert, erscheint im Menü der App der Punkt FreePhone. Hier kannst du den Tarif bestellen. Bereitstellungskosten fallen nicht an. Die Freischaltung kommt dann per Mail in dein GMX-Postfach. Das dauert wenige Minuten, in denen du dir die FreePhone-App von GMX installieren kannst. Sie lädt am Ende deine neue eSIM auf dein Smartphone. Innerhalb von wenigen Minuten kannst du deinen neuen Kostenlos-Tarif nutzen. Die neue Telefonnummer stammt aus dem Pool von 1&1. Alternativ kannst du auch eine bestehende Nummer portieren und mit dem Tarif nutzen. Binnen sieben Tagen kannst du den Tarif auch kündigen. Das gilt übrigens auch für den Anbieter.

Welches Ziel GMX und 1&1 damit verfolgen, einen Tarif anzubieten, der komplett kostenlos ist, ist unklar. Für viele Nutzer dürften die inkludierten Leistungen sogar ausreichend sein. Möglicherweise hofft man, dass die Kunden später auf andere, kostenpflichtige Tarife wechseln. Oder aber man will die Kundenzahlen weiter in die Höhe schrauben. Das allerdings würde in diesem Fall zulasten der ebenfalls maßgeblichen Kennziffer Umsatz pro Kunde gehen.