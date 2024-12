Es sorgte für viel Verwunderung in der Branche, warum GMX einen komplett kostenlosen Handytarif anbietet. Nur beim Wechsel der eSIM in ein anderes Handy hätte GMX eine Gebühr von knapp 15 Euro verlangt. Abseits dessen konntest du in der alten Tarif-Version jeden Monat 3 GB Daten übertragen und eine Allnet-Flatrate für SMS und Telefon nutzen. Zusätzliches Datenvolumen hättest du aktiv buchen müssen: 1 GB für 3,99 Euro.

Jetzt hat GMX die Tarifkonditionen für Neukunden geändert. Damit hat sich auch eine kleine Kostenfalle eingeschlichen. Denn mit der Änderung hat GMX die von zahlreichen Drillisch-Marken bekannte und berüchtigte Datenautomatik eingeführt. „Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat 1 GB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 1,99 € aufgebucht“, heißt es nun im Kleingedruckten des Tarifes auf der GMX-Webseite. Immerhin: „Die Datenautomatik ist deaktivierbar.“

Die Deaktivierung solltest du auch vornehmen. Du bist nämlich sonst vergleichsweise schnell bei Kosten von knapp 6 Euro für einen Tarif, der als kostenlos beworben wurde. Dafür hast du dann ein Datenvolumen von 6 GB bekommen. Das geht bei GMX aber auch günstiger. Denn parallel zur Änderung mit der Datenautomatik hat man auch weitere Tarifmodelle vorgestellt, bei denen du direkt das gewünschte Datenvolumen bestellen kannst. Demnach bekommst du alternativ zum Kostenlos-Tarif einen Tarif mit 10 GB Datenvolumen für 4,99 Euro monatlich, 50 GB für 9,99 Euro im Monat oder 80 GB für 14,99 Euro monatlich. Achtung: Auch hier wird die Datenautomatik aktiviert.

Zur Nutzung des GMX-Tarifes benötigst du ein kostenloses E-Mail-Konto von GMX sowie ein Handy, das die eSIM unterstützt. Eine physische SIM gibt es bei diesem Tarif nicht. Zu finden sind die Tarife in der GMX-App unter dem Punkt FreePhone. Dieser erscheint nur, wenn das Handy die eSIM unterstützt. Der Tarif wird im Netz von 1&1 realisiert. Dort, wo es noch keine eigenen Sendemasten von 1&1 gibt, nutzt du das Netz von Vodafone. 5G ist aktiviert, die Datenrate beträgt bis zu 50 Mbit/s im Download.