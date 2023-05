Neuer Trailer sorgt für Hype: Diesen Film darfst du nicht verpassen

Die Erfindung der Atombombe markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Eine Waffe, die ein ähnliches Ausmaß an Zerstörung mit sich brachte, war damals kaum denkbar. J. Robert Oppenheimer, der heutzutage als der „Vater der Atombombe“ bekannt ist, machte das Unmögliche möglich. In einem neuen Film von Christopher Nolan soll die Geschichte der Atombombe und ihrer Erfindung neu erzählt werden.

Worum geht es in Oppenheimer?

Im Fokus des Films steht Robert Oppenheimer, der als Leiter des Manhattan-Projekts agierte. Er war also maßgeblich für die Erfindung der Atombombe verantwortlich und um genau diese Erfindung geht es in Oppenheimer. Der Film soll dabei 45 Jahre seines Lebens abdecken.

Als Wissenschaftler war die Erfindung der Atombombe ein gewaltiger Erfolg für Oppenheimer. Als die Sorgen seiner Frau Kitty jedoch wahr werden und Atombomben in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt werden, versucht er sich von seiner Schaffung zu distanzieren. Stattdessen setzt er sich nun für die US-amerikanische Nuklearenergiebehörde ein und versucht ein globales Wettrüsten mit Atomwaffen zu verhindern. Dies bringt ihn ins Visier des FBI.

Ein neuer Trailer auf YouTube gibt nun einen guten Einblick in die Stimmung und Atmosphäre des Films. Es handelt sich hier nicht etwa um einen lockeren Familienfilm, sondern um die komplexe Biografie eines Wissenschaftlers, die mitunter Züge eines Thrillers annimmt. Oppenheimer eignet sich somit nicht nur für Geschichtsfans, sondern bietet auch Fans düsterer Geschichten einiges.

Warum ist Oppenheimer so interessant?

Hinter Oppenheimer steht der erfolgreiche Regisseur Christopher Nolan, dessen Filme in der Vergangenheit bereits für viel Aufsehen gesorgt haben. Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen sprechen für die Qualität und das Kaliber seiner Filme. Auch unter den Schauspielern finden sich erfahrene und talentierte Schauspieler, die die Geschichte von Oppenheimer auf die große Leinwand bringen.

Unter anderem sind Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock), Rami Malek, Matt Damon und Emily Blunt mit dabei. Auch viele weitere talentierte Schauspieler sind an diesem Projekt beteiligt. Im Trailer kann bereits gesehen werden, wie gut die Schauspieler zu ihren Rollen passen und diese verkörpern. Oppenheimer soll am 20. Juli 2023 im Kino starten.