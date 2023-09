Neuer E-Auto-Hersteller in Deutschland: Das sind die Preise des VW-Partners

Neue Autos werden immer seltener auf Messen wie der IAA vorgestellt. Wenn es dann gleich ein ganz neuer Hersteller nach Deutschland schafft, sollte man also zweimal hinschauen. Denn XPeng bringt gleich zwei Modelle in mannigfaltigen Ausstattungsvarianten zum Start mit.

XPeng kommt nach Deutschland

XPeng ist bei vielen eher durch ihr Flugauto oder die Partnerschaft mit VW bekannt. Doch hinter dem chinesischen Hersteller stecken auch herkömmliche und alltagstaugliche E-Autos. Zwei davon bringt der Hersteller jetzt nach Deutschland. Dafür hat man auch eine deutsche Seite online geschaltet.

XPeng will im kommenden Jahr starten und bereitet gerade das Liefer- und Service-Netz vor: „Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt auf unserer internationalen Expansionsreise dar“, sagt Brian Gu, stellvertretender Vorsitzender und Co-Präsident von XPeng. „XPeng betritt einen der wettbewerbsintensivsten Automobilmärkte der Welt, mit Kunden, die die absolut höchsten Standards erwarten“, so der Manager weiter.

G9 und P7 starten in Deutschland

Der E-Auto-Hersteller will mit zwei Modellen starten: Der XPeng G9 ist dabei ein typischer SUV mit viel Platz, viel Power und viel Bodenfreiheit. Mit fast 600 km Reichweite soll es auch an der Stromtanke schnell gehen: in 20 Minuten soll der G9 von 10 auf 80 Prozent geladen sein.

XPeng P7

Der P7 ist eher auf der Autobahn Zuhause. Die sportliche Limousine kommt in drei Varianten auf den hiesigen Markt. Eine Long-Range-Variente mit Heckantrieb, eine Allrad-Version und eine Wing Edition warten ab jetzt auf die Käufer.

Die Wing Edition ist dabei die Sport-Variante, die mit Flügeltüren und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden auftrumpft. Doch schon die Long-Range-Variante hat genug Power für den Alltag. Mit über 350 PS kommt sie knapp 580 km weit und ist in einer halben Stunde von 20 auf 80 Prozent geladen.

Die europäischen Preise hat XPeng auf der IAA zumindest für die Niederlande genannt. Sie dürften aber ein sehr guter Gradmesser dafür sein, was XPeng für den deutschen Markt plant:

XPeng P7 RWD Long Range: 49.990 Euro

P7 AWD Performance: 59.990 Euro

P7 WING Edition: 69.990 Euro (Inklusive Premium Sitzen und Audio Paket)

Premium Sitzen und Audio Paket: 3.990 Euro

XPeng G9 RWD Standard Range: 57.990 Euro

G9 RWD Long Range: 61.990 Euro

G9 AWD Performance: 71.990 Euro

Premium Comfort & Audio Pack: 3.990 Euro

Towbar: 1.290 Euro

Wann die ersten Lieferungen in Deutschland losgehen, steht bisher jedoch nicht offiziell fest. Trotzdem dürften die beiden Modelle in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Einen ersten Eindruck der Modelle wird es in den kommenden Tagen hier auf inside digital zu lesen geben.