Neue VR-Brille vorgestellt: Das Beste aus allen Welten? 

HTC hat auf der CES 2023 in Las Vegas eine neue Vive-Brille vorgestellt. Diesmal lautete das Ziel, dass man alle Vorteile der Spezialisten aus dem eigenen Portfolio in einem Gerät vereint. Und die Chancen stehen gut, dass HTC dies gelingen kann. Denn die Vive XR Elite hat einige kluge Funktionen.

Bei den technischen Daten sind einige Highlights versteckt. Die Auflösung der beiden Displays beträgt je 2K, was insgesamt einem 4K-Bild nahekommt. Dazu gibt es ein Sichtfeld von 110 Grad und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Rund um die Displays erlauben vier Weitwinkelkameras passthrough, also das Wahrnehmen der Realität um einen herum, durch die verbauten Displays. Das geschieht in Farbe und soll so verzögerungsarm ablaufen, dass man sich nicht nur sicher mit der Vive XR Elite in der Realität bewegen kann, sondern auch spezielle Spiele und Anwendungen möglich sind. So können Spieleentwickler die Wirklichkeit in ihre Games einfließen lassen und beispielsweise die Karte des Spiels an die reale Umgebung anpassen. Damit das alles auch für Brillenträger scharf dargestellt wird, hat HTC eine mechanische Dioptrienanpassung integriert. Damit kannst du als Weitsichtiger bis zu 6 Dioptrien ausgleichen.

Du steuerst die neue HTC Vive XR Elite per Hand-Tracking oder über die schon bekannten Controller, von denen zwei beim Kauf inbegriffen sind. Das ganze Headset wiegt lediglich 625 Gramm, inklusive Akku, womit HTC ein ordentliches Gewicht gelungen ist.

HTC Vive XR Elite

Design und Funktionen

Das geringe Gewicht kommt auch dadurch zustande, dass man auf einen Riemen über dem Kopf verzichtet. Viele Konkurrenzprodukte wie die Pico 4 setzen auf einen solchen Riemen. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit beim Design. Denn du kannst den Akkublock am Hinterkopf von der restlichen Brille trennen und damit viele unterschiedliche Einsatzzwecke realisieren. Mit Akku bewegst du dich frei im Raum und kannst beispielsweise bis zu 2h zocken. Dabei kannst du die Laufzeit mittels zweitem Akku noch verlängern. Denn der Akku lässt sich bei der HTC Vive XR Elite ohne Unterbrechung wechseln. Damit dir die Brille beim Zombie schlachten nicht vom Kopf fällt, kannst du sie mittels Drehverschluss festziehen.

Ohne den Akkupack brauchst du zwar eine externe Stromquelle, die per USB-C angeschlossen wird, kannst dich aber beispielsweise im Flugzeug anlehnen und Filme schauen oder arbeiten. Dabei werden die Bügel der Brille mit Ansteckern verlängert, um einen besseren Halt auch ohne das Kopfband zu gewährleisten. Wie gut das funktioniert, muss jedoch erst ein Test zeigen.

HTC Vive XR Elite

Preis und Verfügbarkeit der HTC Vive XR Elite

Laut HTC, kannst du das Headset ab sofort weltweit über vive.com und teilnehmende autorisierte Händler vorbestellen. Der Versand der Vorbestellungen wird voraussichtlich Ende Februar beginnen. Im Paket stecken neben dem Headset selbst, 2 Controller und die Headset-Batteriehalterung. Das Ganze kostet 1.399 Euro. Dazu wird die VIVE XR Elite auch für Unternehmen erhältlich sein. HTC wird im Laufe des Jahres auch einen Gesichts- und Augen-Tracker auf den Markt bringen.