Brandneu und insbesondere für alle Nutzer von Samsung-Smartphones interessant: die Samsung Galaxy Fit3. Streng genommen handelt es sich dabei um keine Smartwatch, sondern um einen knapp 37 Gramm leichten Fitnesstracker mit mehr als 100 Sportprofilen. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Sturzerkennung samt Notruffunktion über die Seitentaste, sofern die Uhr mit einem Android-Smartphone verbunden ist. Das AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 256 x 402 Pixeln und ist 1,6 Zoll groß. Damit ist es deutlich breiter als bei der Samsung Galaxy Fit2 (Test). Hinsichtlich der Akkulaufzeit verspricht Samsung eine Nutzungsdauer von bis zu 13 Tagen.

Samsung Galaxy Fit3: Günstig, aber Mängel bei der Ausstattung

Das Aluminium-Gehäuse ist wasserdicht (5 ATM) und ein integrierter Schlaftracker analysiert die Nachtruhe, sofern der Tracker während des Schlafs am Handgelenk getragen wird. Samsung verzichtet überraschenderweise aber darauf, das Wearable mit einem eigenen GPS-Empfänger auszustatten. Möchtest du deine Laufrunden protokollieren, muss als eine Verbindung zum Smartphone bestehen. Auch NFC für kontaktloses Bezahlen fehlt. Zudem ist es nicht möglich, über die Uhr zu telefonieren. Denn auch ein Mikrofon und Lautsprecher fehlen auf der Ausstattungsliste. Und: Anders als etwa die Samsung Galaxy Watch6 (Test) bietet die Samsung Galaxy Fit3 auch keine Möglichkeit, ein EKG aufzuzeichnen.

Die Samsung Galaxy Fit3 ist in drei Farben erhältlich.

Dafür ist der Preis erfreulich erschwinglich: ab Mitte September werden nur 65 Euro für den neuen Fitness-Tracker fällig, heißt es in einer Mitteilung von Samsung. Wer will, kann aber auch jetzt schon zuschlagen. Denn erste Händler bieten das Wearable bereits für einen reduzierten Preis von knapp 55 Euro an.

Neue Outdoor-Smartwatch: Amazfit T-Rex 3

In einer ganz anderen Preisklasse ist die neue Amazfit T-Rex 3 angesiedelt. Die Outdoor-Smartwatch ist mit einem besonders robusten Gehäuse ausgestattet und bietet im Vergleich zur inzwischen schon zwei Jahre alten Amazfit T-Rex 2 (Test) ein größeres AMOLED-Display. Es misst 1,5 Zoll in der diagonalen Abmessung und löst mit 480 x 480 Pixeln auf. Ein weiterer Pluspunkt ist die Helligkeit von bis zu 2.000 Nits. Die typische Akkulaufzeit gibt Amazfit mit bis zu 27 Tagen an.

Amazfit T-Rex 3

Das Gehäuse aus Kunststoff ist wasserdicht (10 ATM) und wird flankiert von einer Lünette aus Edelstahl sowie vier Seitentasten. Eine Besonderheit sind auf die Uhr downloadbare Offline-Karten mit topografischen Höhenlinien. Auch Abbiegehinweise sowie verbesserte Datenschutz-Optionen und umfangreichere KI-Funktionen inklusive eines personalisierten KI-Coachings sind Teil der aktualisierten Ausstattung. In Summe werden 170 Trainingsmodi unterstützt – Freitauchen bis 45 Meter inklusive. All das hat aber auch seinen Preis: knapp 300 Euro kostet die Amazfit T-Rex 3.

Garmin Enduro 3: Smartwatch der Superlative

Sogar knapp 900 Euro sind für die neue Premium-Sportuhr Garmin Enduro 3 auf den Tisch zu legen. Schon der Vorgänger, die Garmin Enduro 2, konnte im Test von inside digital nahezu uneingeschränkt überzeugen. Jetzt steht der nochmals optimierte Nachfolger zur Verfügung. Verbessert hat Garmin nach eigenen Angaben nicht nur das noch effizientere Solar-Display (1,4 Zoll, MIP), um die Laufzeit losgelöst vom verbauten Akku zu verlängern. TopoActive-Karten sind bereits ab Werk vorinstalliert, eine integrierte LED-Taschenlampe sorgt für erhellende Momente bei Dunkelheit.

Garmin Enduro 3

Das Display wird von Saphirglas vor etwaigen Beschädigungen geschützt, die Lünette besteht aus besonders leichtem Titan. Die Garmin Enduro 3 soll insbesondere Menschen ansprechen, die einen ausgefallen aktiven Lebensstil pflegen. Zum Beispiel Trailrunner oder Wettkampf-Läufer. Praktisch: Es ist für längere Läufe möglich, die gewünschte Zieldistanz einzugeben und sich zum Startpunkt zurückleiten zu lassen. Beim Verlassen der geplanten Route erfolgt automatisch eine Neuberechnung unter Berücksichtigung der Zieldistanz zum Ausgangspunkt.

Garmin Fenix 8: Multisport-Smartwatch für knapp 1.000 Euro

Teurer geht nicht? Und ob! Mit der Garmin Fenix 8 zum Beispiel. Sie bietet eine ähnlich umfangreiche Ausstattung wie die Garmin Enduro 3, ist aber auf Wunsch auch mit einem höher auflösenden AMOLED-Display zu haben. Ein stromsparenderes Modell mit MIP-Solar-Display ist aber ebenfalls erhältlich. Anders als die Enduro 3 ist die Fenix 8 auch in der Lage, Telefonate am Handgelenk zu ermöglichen. Und sie ist zertifiziert für Tauchgänge bis zu 40 Meter Wassertiefe.

Garmin Fenix 8

Wählen kannst du zwischen drei Größen: 43, 47 und 51 Millimeter. Die AMOLED-Varianten kosten zwischen 999 und 1.299 Euro, die beiden verfügbaren Solar-Sapphire-Modelle sind für 1.199 Euro zu haben. Die Sapphire-Editionen sind ab Werk ebenfalls mit topografischem Kartenmaterial ausgestattet.

Xiaomi Smart Band 9: Für Einsteiger gedacht

Ganz am anderen Ende der Preisskala siedelt sich das Xiaomi Smart Band 9 an. Es kostet laut unverbindlichem Verkaufspreis gerade einmal 39,99 Euro und ist zu diesem Preis mit einem rechteckigen AMOLED-Display (1,62 Zoll, 192 x 490 Pixel) samt Helligkeitssensor ausgestattet, das heller leuchtet als beim Vorgänger. Der Hersteller verspricht zudem eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen, Wasserdichtigkeit bis 5 bar und die Unterstützung von mehr als 150 Sportmodi.

Gegenüber dem Xiaomi Smart Band 8 wurde dem Vernehmen nach die Überwachung von Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung verbessert. Zudem fällt die Schlafüberwachung jetzt noch umfassender aus und der integrierte Vibrationsalarm wurde ebenfalls optimiert. Primär möchte Xiaomi mit dem neuen Fitness-Tracker eine weibliche Zielgruppe ansprechen. Auf integriertes GPS muss man allerdings verzichten. Auch NFC ist nicht an Bord. Im Fachhandel ist das Xiami Smart Band 8 bereits ab knapp 30 Euro zu haben.

Google Pixel Watch 3 erscheint in Kürze

In Kürze wird zudem die neue Google Pixel Watch 3 erscheinen. Vorbestellen kannst du sie schon seit ein paar Wochen, doch jetzt starten auch die sehnlichst erwarteten Auslieferungen. Zur Wahl steht die Uhr mit 41 oder 45 mm großem Gehäuse, das ein rundes AMOLED-Display – 1,2 oder 1,4 Zoll – einfasst.

Neben Bluetooth und NFC unterstützt die Google Pixel Watch 3 auch eine Mobilfunkverbindung, sofern du eine eSIM aktivierst. Um über die Uhr zu telefonieren, reicht es aber auch aus, sie mit einem Smartphone zu verbinden. Denn neben einem Mikrofon ist auch ein Lautsprecher in das Gehäuse integriert. Die Akkulaufzeit liegt mit aktiviertem Always-on-Display aber nur bei bis zu 24 Stunden. Ein Problem, mit dem das Betriebssystem WearOS noch immer zu kämpfen hat.

Google Pixel Watch 3

Übrigens: Solltest du Interesse an der neuen Smartwatch von Google haben, die übrigens wasserdicht (5 ATM) ist und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt werden soll, verraten wir dir hier, warum du sie am besten bei Media Markt vorbestellen solltest. Der Preis: 399 Euro (41 mm) respektive 449 Euro (45 mm).

Jetzt weiterlesen Neue Smartphone Updates sind da: Jetzt installieren!