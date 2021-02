Nach einer langjährigen Wartezeit war es Ende 2018 endlich soweit: Der Hersteller Royole präsentierte sein FlexPai – das erste, faltbare Smartphone der Welt. Es folgte eine ganze Reihe an Falt-Handys wie beispielsweise das Motorola Razr 5G oder das Samsung Galaxy Z Fold 2. Doch abseits des hohen Kaufpreises hatten sie alle einen großen Nachteil: eine klar erkennbare Falte an der Stelle, an der das Handy zusammengeklappt wird. Und genau das könnte den faltbaren Smartphones nun zum Verhängnis werden. Denn die neuen, rollbaren Mobiltelefone haben diese Nachteile nicht.

Faltbare vs. rollbare Smartphones

Derzeit arbeiten zahlreiche Unternehmen an rollbaren Mobiltelefonen – allen voran LG und Oppo. Diese sollen im zusammengerollten Zustand nicht von einem Smartphone zu unterscheiden sein, aufgerollt jedoch sowohl in puncto Optik als auch bei der Funktionalität kleineren Tablets entsprechen. Doch falls du an dieser Stelle bereits nach deinen Schuhen schnappen und zum nächstbesten Elektronikhändler laufen möchtest, lass es lieber sein. Denn auch ohne Pandemie würdest du keinen Erfolg haben. Rollbare Handys sind zurzeit nämlich noch nicht im Handel. Doch genau das könnte sich bereits in naher Zukunft ändern. Denn die Geräte scheinen nicht mehr weit von der Marktreife entfernt zu sein. Darauf deuten unter anderem mehrere Hands-On-Videos des aufrollbaren Oppo X 2021, die zuletzt auf YouTube aufgetaucht sind.

Bei dem Oppo X 2021 handelt es sich zwar nur um ein Konzepthandy. Doch im Video scheint die Hardware bereits recht fortgeschritten zu sein und ordentlich zu funktionieren. Und das Beste: Auch im Tablet-Modus wirkt das Display vollkommen glatt. Darüber hinaus scheint das Gerät zwar recht dick zu sein, aber es ist dennoch kein Vergleich zu der doppelten Breite, die den faltbaren Smartphones eigen ist. Ein weiterer Vorteil, der dafür sorgen könnte, dass die noch jungen Falt-Handys schnell wieder vom Markt verschwinden. Auf der anderen Seite wirken die Ränder des Oppo X 2021 recht breit, jedoch nicht breit genug, um einen ernsthaften Nachteil darzustellen.

Falt-Handys haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung

Bisher scheint es so, als würden rollbare Smartphones ihre faltbaren Opponenten vom Markt drängen. Und das ist auch durchaus möglich, allerdings gilt das nur für Geräte, wie das Galaxy Z Fold 2 – also Smartphones, die im aufgeklappten Zustand Tablets entsprechen. Allerdings gibt es da noch das Motorola Razr 5G oder das Samsung Galaxy Z Flip. Diese Geräte entsprechen im aufgeklappten Zustand einem normalen Smartphone und sind stattdessen zusammengefaltet deutlich kleiner, wenngleich auch dicker. Und genau das können rollbare Handys nicht. Denn in diesem Fall müsste die gesamte Hardware in das Gehäuse des zusammengerollten Smartphones passen. Der Platz wäre somit nur rund halb so groß, wie bei einem normalen Handy und würde folglich nicht reichen.

Unterm Strich ist es also gut möglich, dass rollbare Geräte die Tablet-förmigen Falt-Handys ersetzen. Die nostalgisch angehauchten Klapphandys dürften davon zunächst jedoch nicht betroffen sein.