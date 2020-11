Oppo X 2021: Dieses Smartphone sorgt für einen genialen Wow-Effekt

Innovationen sind dafür da, um gemacht zu werden. Frei nach diesem Motto sorgt jetzt der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo mit einem neuen Konzept-Smartphone für Aufsehen. Während andere Hersteller wie Samsung oder Huawei mit aufklappbaren Mobiltelefonen die Lust auf größere Displays befriedigen wollen, wählt Oppo bei seinem am Dienstag im Rahmen einer kleinen Hausmesse vorgestellten Oppo X 2021 einen anderen Ansatz. Hier wächst das Display über einen innovativen Rollmechanismus.

Standardmäßig ist das neue Oppo X 2021 mit einem 6,7 Zoll großen OLED-Display ausgestattet – abgerundete Displaykanten inklusive. In diesem Formfaktor unterscheidet sich das Smartphone kaum von anderen Oberklassemodellen am Markt. Aber: Wer zum Beispiel einen Film, die Lieblingsserie oder eine wichtige Präsentation auf einem noch größeren Bildschirm sehen möchte, kann das Display des Handys im Handumdrehen verbreitern.

Ein kleiner Motor vergrößert das OLED-Panel auf Wunsch des Nutzers wie von Zauberhand auf eine Größe von maximal 7,4 Zoll. Der elektrische Antrieb soll dafür sorgen, dass sich das Roll-Display gleichmäßig entfaltet und dadurch keinen Schaden nimmt. Der Nutzer soll übrigens selbst entscheiden können, auf welche Größe er das Display ausbreitet. Es gibt nicht nur ein entweder 6,7 oder 7,4 Zoll-Display, sondern vielmehr ein von 6,7 bis 7,4 Zoll Display.

Möglich machen den technischen Fortschritt auf dem Markt der Smartphone-Displays drei neue Technologien, die aus der Entwicklung von Oppo stammen. Zum einen ein Rollenmotor-Antriebsstrang, außerdem eine 2-in-1-Befestigungsplatte und eine sehr robuste Bildschirmlaminierung, der Oppo den Namen „Warp Track“ spendiert hat.

Zugegeben: Bis zu 0,7 Zoll mehr sind nicht die Welt. Aber das neue Konzept von Oppo zeigt, in welche Richtung sich moderne Display-Technologie mithilfe von flexibel aufrollbaren Bildschirmen in Zukunft entwickeln könnte. Vor allem der Aspekt, dass keinerlei Faltelemente die Sicht auf das vergrößerte Display trüben, ist ein echter Mehrwert.

Abzuwarten bleibt freilich, wie sich die neue Technologie in der Praxis und vor allem über einen längeren Zeitraum beweisen kann. Denn wenn ein Display häufiger bewegt und aufgerollt wird, könnte das auf kurz oder lang zu Beeinträchtigungen führen.

Time to get hands-on in the experience zone! 👀



Stay tuned for more and follow the latest with #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/BVcqI6pcbd