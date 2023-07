Neue Staffel katapultiert diese beliebte Serie auf Platz 1 der Charts

Bei Prime Video von Amazon ist die vierte und letzte Staffel der beliebten Serie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ gestartet. Der Start der neuen Staffel hat die Serie dabei prompt auf den ersten Platz der deutschen Charts katapultiert. Dabei handelt es sich nicht etwa um einen bloßen Zufall, denn diese Serie hat es wirklich in sich. Hier erfährst du, warum du Jack Ryan auf keinen Fall verpassen solltest.

Die Story von Jack Ryan

Die Story von Jack Ryan basiert auf den Romanen von Tom Clancy, die die New York Times Bestsellerliste seit 30 Jahren immer wieder aufs neue erklimmen. In dieser Adaption übernimmt John Krasinski die Rolle von Jack Ryan, einem CIA Analysten. Eigentlich verbringt Ryan seine Tage am Schreibtisch, doch als er zu Beginn der Serie auf verdächtige Transaktionen stößt, ändert sich für ihn alles. Er findet sich plötzlich fern von seinem Schreibtisch, inmitten einer internationalen Verschwörung wieder.

Die ersten drei Staffeln der Serie stecken voller Action und wurden von Zuschauern durchweg positiv bewertet. Gerade Fans des Action-Genres finden hier genau das, wonach sie sich sehnen. Neu ist jetzt die vierte Staffel, die auch die letzte der Serie von Amazon sein soll.

John Krasinski als Jack Ryan

Worum geht es in Staffel 4?

In der vierten Staffel sieht sich Jack Ryan mit seiner bislang gefährlichsten Mission konfrontiert. Die Gefahr droht diesmal nicht nur in der Ferne, sondern auch in der Heimat. Ryan wird damit beauftragt, interne Korruption zu enttarnen und stößt dabei auf eine noch viel größere Bedrohung. Er realisiert, wie verletzlich das Land ist, für das er sein Leben lang gekämpft hat. Kann er weiterhin an ein System glauben, dessen Schattenseiten ihm nun offenbart wurden?

Wo kann die Serie geschaut werden?

Du kannst Jack Ryan bei Prime Video von Amazon streamen. Besitzt du ein Prime-Abo, dann kannst du die Serie ohne zusätzliche Kosten anschauen. Dir stehen alle vier Staffeln zur Verfügung, wobei die vierte Staffel noch nicht vollständig veröffentlicht wurde. Jeden Freitag kannst du dich auf neue Episoden freuen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits vier Episoden der letzten Staffel verfügbar. Vermutlich wird die letzte Staffel insgesamt acht Episoden haben, wie auch die ersten drei Staffeln.