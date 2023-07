Pokémon: Neue Serie von Netflix ist wie nichts zuvor

Netflix arbeitet zusammen mit The Pokémon Company an einer neuen Serie, die noch in diesem Jahr an den Start gehen soll. Der Name der neuen Serie lautet „Pokémon Concierge“ und obwohl sie von Netflix Anime entwickelt wird, handelt es sich nicht um eine traditionelle Anime-Serie. Stattdessen setzt das Studio auf Stop-Motion Animation. Dies macht die Serie zu etwas ganz Besonderem und hebt sie von der Masse ab.

Pokémon Concierge

Pokémon Concierge wird von Dwarf Studio animiert. Schon im Dezember 2023 soll die Serie bei Netflix verfügbar sein, doch bislang waren nur sehr wenige Informationen bekannt. Auf der Anime Expo gab das Studio nun bekannt, worum es in der Serie gehen soll. Auch die Hauptdarstellerin der Serie, japanische Schauspielerin und Designerin, NON, trat erstmals im Zusammenhang mit der Serie auf. Sie wird die Vertonung von Haru, der Protagonistin, übernehmen.

Die Handlung der Serie

Im Mittelpunkt von Pokémon Concierge steht die junge Haru. Sie verlässt ihren monotonen Job und fängt stattdessen an, für das Pokémon Resort zu arbeiten. Im Pokémon Resort dreht sich alles um die niedlichen Monster, denn sie sind die Gäste. Haru versucht stets alles richtigzumachen, doch es fällt ihr schwer, sich angemessen der Situation zu verhalten. Gemeinsam mit ihrem Assistenten, einem Enton, schafft sie es jedoch, gemeinsam mit den Pokémon zu lernen und zu wachsen.

Hinter den Kulissen

Es ist wohl offensichtlich, dass sich das Set einer Stop-Motion Produktion stark von anderen Filmsets unterscheidet. In einem Clip auf YouTube lädt NON dich dazu ein, ein paar der Sets der Serie zu besuchen. In dem Video sind einige niedliche Pokémon-Figuren zu sehen und auch Haru kann erblickt werden. Möchtest du also schon jetzt einen Blick in Pokémon Concierge werfen, dann kannst du dir das Video hier anschauen.

Insgesamt ist bereits jetzt klar, dass es sich bei Pokémon Concierge um etwas völlig Neues handelt. Nicht nur die Tatsache, dass die Serie sich der Stop-Motion Animation bedient, ist dabei besonders. Es scheint zudem, als läge der Fokus der Serie einmal nicht auf dem Fangen oder Kämpfen. Stattdessen stellt die Serie eine andere Art der Entwicklung dar, die sowohl Mensch als auch Pokémon erleben.