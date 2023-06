Forza Horizon am Ende: Server werden abgeschaltet

Eigentlich sind die Forza Horizon Spiele Spin-offs von Forza Motorsport. In den letzten Jahren erfreuten sich die Horizon-Titel jedoch größerer Beliebtheit. Umso überraschender ist es also, dass gleich zwei der beliebten Spiele jetzt kurz vor der Abschaltung stehen. Es handelt sich dabei um Forza Horizon 1 und 2. Schon bald kannst du die Spiele nicht mehr online spielen.

Das Ende einer Ära

Mit Forza Horizon 1 begann im Jahr 2012 ein neues Kapitel in der Geschichte von Forza. Während es sich bei Forza Motorsport um traditionelle Rennspiele handelt, weichen die Horizon-Games von der bewährten Formel ab und das mit großem Erfolg. Das Konzept eines Open-World Rennspiels mit Fokus auf der Spielumgebung hat sich bewährt und ist bis heute erfolgreich. Forza Horizon 5, das neueste Spiel, erfreut sich durchweg positiver Rezensionen und großem Erfolg.

Doch wie so oft müssen alle guten Dinge irgendwann enden. Zwar können Forza Horizon 1 und 2 auch nach der Abschaltung noch offline gespielt werden, doch es geht weitaus mehr verloren, als nur die Online-Funktionalität. Es handelt sich so zwar nicht um das permanente Ende der Spiele im Allgemeinen, doch ihre Popularität wird nach der Server-Abschaltung sehr wahrscheinlich stark abnehmen.

Diese Funktionen gehen verloren

Offensichtlich ist, dass du Forza Horizon 1 und 2 schon bald nicht mehr online spielen kannst. Allerdings verlierst du außerdem den Zugang zu Nutzer-Content und auch Ranglisten gehen für immer verloren. Manche Achievements sind nach der Abschaltung unmöglich zu erlangen. Möchtest du die beiden Spiele also noch vervollständigen, dann solltest du dies jetzt tun.

Bereits am 22. August fahren die Online-Server der beiden Spiele herunter. Forza Horizon 1 ist für die Xbox 360 verfügbar, Forza Horizon 2 kannst du sowohl auf der Xbox 360, als auch auf der Xbox One spielen. Gerade die Abschaltung von Forza Horizon 2 könnte somit viele Spieler beeinflussen, da die Xbox One noch von zahlreichen Gamern verwendet wird. Von den Abschaltungen sind keine weiteren Spiele betroffen. Wer die beiden Spiele noch nicht gekauft hat, der hat diese Möglichkeit nicht mehr. Die Spiele wurden schon aus dem Microsoft Store entfernt.