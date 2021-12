Das sind die Top 5 Videospiele des Jahres 2021

Die Gaming-Branche hat auch vor der Pandemie keinen Halt gemacht. Stattdessen wurden wir durch das ganze Jahr hinweg mit neuen Videospielen versorgt. Für viele sind Games ein willkommener Ausgleich, um mit dem Stress der aktuellen Situation umzugehen. Hier wollen wir die Top 5 Videospiele zusammenfassen welche 2021 besonders gut und erfolgreich waren.

Top 5 – Far Cry 6

Im Oktober dieses Jahres haben wir mit Far Cry 6 einen weiteren Zuwachs in der beliebten Far Cry Reihe bekommen. Das Spiel hat rundum positive Bewertungen erhalten und wurde von Fans schnell ins Herz geschlossen. Die bewegende Geschichte von einem Kampf gegen Diktatur und Unterdrückung fesselt Spieler auf der ganzen Welt.

In Far Cry 6 tauchst du tief in die Welt der imaginären Insel Yara ein. Doch Yara steckt in einer Krise. Der Anführer Antón Castillo und sein Sohn terrorisieren die Bevölkerung. Du schlüpfst nun in die Rolle von Dani und schwörst, dem Terror ein Ende zu bereiten. Dabei verlässt du dich hauptsächlich auf DIY Waffen, welche dem Spiel einen ganz besonderen Charme geben. Er macht den sechsten Teil der Reihe wirklich einzigartig. Doch das Beste am Spiel? Noch Monate nach der Veröffentlichung überzeugt Ubisoft Spieler mit kostenlosen Inhalten und spannenden DLCs.

Top 4 – Forza Horizon 5

Es war ein gutes Jahr für neue Titel bereits bestehender Reihen. Zu diesen erfolgreichen Nachfolgern gehört auch Forza Horizon 5, welches Spieler ins virtuelle Mexiko entführt. Dabei ist die Karte des Open-World-Rennspiels ganze 50 Prozent größer als die des Vorgängers, Forza Horizon 4.

Forza Horizon 5 überzeugt mit tollen Grafiken und gutem Gameplay.

Forza Horizon ist das einzige Autorennspiel, welches Open-World Elemente zu diesem Grad perfektioniert hat. Du kannst die virtuelle Welt auf eigene Faust mit über 500 Autos erkunden, diese auch individualisieren und ganz an deine Wünsche anpassen. Dabei trittst du außerdem gegen echte oder KI-Gegner in Rennen an und schließt diverse Kampagnen ab. Doch auch für die Grafik lohnt es sich, das Rennspiel einzuschalten. Es handelt sich hier nämlich wahrlich um eine Augenweide für detailverliebte Gamer.

Top 3 – Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel erfreut sich auch nach dem Ende der Avengers großem Erfolg. Auch dieses Jahr war hier keine Ausnahme und neben Erfolgen auf der großen Leinwand hat Marvel in diesem Jahr auch erfolgreich die Gaming-Branche erobert. Im Oktober kam Marvel’s Guardians of the Galaxy auf den Markt und fuhr massenhaft positive Rezensionen ein. Zurecht, denn das Spiel hat einiges drauf und startet so als neuester Vertreter in den Top 5 Videospiele.

Von einer interessanten Story bis hin zu tollem Spieldesign gibt es hier einiges zu sehen. Fans der Guardians freuen sich über die tolle Darstellung ihrer Lieblingscharaktere aus dem Film und auch diejenigen, welche neu in die Serie einsteigen, verlieben sich schnell in den Charme und Humor des Spiels. Als Spieler übernimmst du die Rolle von Peter Quill, auch bekannt als Starlord. Doch keine Sorge, denn auch Gamora, Rocket, Groot und Drax sind mit dabei. Kämpft gemeinsam zu 80s Soundtracks, wachst dabei als Team zusammen und werdet immer stärker.

Top 2 – Deathloop

In Deathloop schlüpfst du in die Rolle von Colt Vann, einem Assassinen, welcher damit beauftragt ist, acht Ziele auf einer Insel zu eliminieren. Wie es der Name bereits vermuten lässt, spielt hierbei Zeit eine wichtige Rolle. Jedes Mal, wenn Colt stirbt, kehrt er nämlich an den Anfang seines Tages zurück. Dies erlaubt es dem Spiel, interessante Mechaniken auszunutzen.

Somit können beispielsweise Missionen verfügbar werden, welche zu Beginn des Tages noch verschlossen waren. Oder du erhältst Hinweise zu deiner Mission am Nachmittag, welche morgens noch nicht verfügbar waren. Das Spiel belohnt ausgiebige Entdeckung und Aufmerksamkeit. Sei dir also sicher, dass du auf deiner Mission sämtliche Hinweise und Story-Elemente mitnimmst. Nur so kannst du das Spiel in seinem vollen Umfang genießen. Wer nicht nach Details sucht, der verpasst bei Deathloop einiges.

Top 1 – Halo Infinite

Bei Halo Infinite handelt es sich um einen der wohl bekanntesten Releases des Jahres und unserer Nummer 1 der Top 5 Videospiele 2021. Der Name Halo gehört mittlerweile nämlich zum Grundrepertoire von Gamern weltweit und viele Hoffnungen lagen auf diesem neuen Titel. Der Master Chief kehrt endlich zurück und das Spiel enttäuscht nicht.

Begieb dich in die Welt von Halo Infinite und erwecke den Master Chief erneut zum Leben.

Die spannende Story zieht Spieler in ihren Bann und das Spiel kann außerdem mit einer ganzen Menge weiterer Features überzeugen. Dazu gehören beispielsweise der Multiplayer-Modus, eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten und ein nahezu perfekter Live Service. Das erhebt Halo Infinite fast schon auf die Ebene von Fortnite, Apex Legends und anderen Live Battle-Spielen.

Natürlich handelt es sich bei dieser Liste keinesfalls um eine Auflistung aller guten Spiele des Jahres. Neben den fünf genannten gibt es nämlich noch eine ganze Menge genialer Spiele, welche in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind. Welche die persönlichen Favoriten sind, ist dabei natürlich vollkommen individuell. Nur weil ein Spiel also hier nicht genannt wurde, macht es das nicht weniger gut.