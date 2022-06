Neue Smartwatches: Erfreulich günstig trifft sündhaft teuer

In den zurückliegenden Wochen hat es auf dem Markt für Wearables so einige spannende Neuheiten zu bestaunen gegeben. Egal, ob neue Smartwatch wie die Amazfit T-Rex 2 oder das preiswerte Xiaomi Mi Band 7, smarte Begleiter für das Handgelenk waren und sind in aller Munde. Und jetzt kommen gleich mehrere Neuvorstellungen dazu. Von erschwinglich bis ziemlich teuer.

Amazfit Bip 3 (Pro)

Da wäre unter anderem die Amazfit Bit 3, die es auch als Pro-Modell zu kaufen gibt. Beide Modelle sind mit einem quadratischen Display ausgestattet, das rein äußerlich stark an die Apple Watch erinnert. An der Seite ist eine drückbare Krone zu finden, mit der das Menü der Uhren aufrufbar ist. Die Ausstattung im Allgemeinen ist recht einfach gehalten, dafür kosten die Uhren ziemlich wenig und dürften demnächst auch als Discounter-Ware zum Beispiel bei Aldi erscheinen.

1,69 Zoll großes TFT-LC-Display (rechteckig, Touchscreen)

240 x 280 Pixel

GPS-Empfänger nur im Pro-Modell

60 Sportprofile (61 beim Pro-Modell)

wasserdicht (5 ATM)

rund 14 Tage Akkulaufzeit

Neue Einsteiger-Smartwatch von Amazfit: die Bip 3 (links) und die Bip 3 Pro.

In den Handel kommt die Amazfit Bip 3 ab dem 7. Juli zu einem Preis von 59,90 Euro – wahlweise in Schwarz, Hellblau oder Rosa. Die Amazfit Bip 3 Pro kostet 69,90 Euro und ist in Schwarz, Beige und Rosa zu haben. Sie werden unter anderem bei Media Markt, Expert und Euronics erhältlich sein. Aber auch bei Amazon gibt es die Bip 3 und die Bip 3 Pro dann zu kaufen.

Montblanc Summit 3

Am anderen Ende der Preisskala ist die Montblanc Summit 3 einzustufen. Nach unserem Test der Montblanc Summit 2+ ist Version 3 sozusagen eine aktualisierte Neuauflage. Kostenpunkt: 1.250 Euro. Die Uhr ist mit einem Titangehäuse und kratzfestem Saphirglas ausgestattet und setzt beim Betriebssystem wie gehabt auf Wear OS. Als Prozessor ist der Qualcomm Snapdragon 4100+ verbaut, außerdem 8 GB Speicherplatz und NFC für mobiles Bezahlen. Im Stile eines hochwertigen Chronografen kommen an der rechten Seite zwei klassische Drucktasten und eine druck- und drehbare Krone aus Edelstahl zum Einsatz.

1,28 Zoll großes AMOLED-Display (rund, Touchscreen)

416 x 416 Pixel

GPS-Empfänger

wasserdicht (5 ATM)

Edel anzusehen: die Montblanc Summit 3.

Angaben zur Akkulaufzeit hat Montblanc noch nicht veröffentlicht. In der Vergangenheit war genau das aber das größte Problem bei den Premium-Uhren. In der Regel musste bei vorherigen Modellen der Summit-Reihe nach rund einem Tag der Energiespeicher ans Ladegerät angeschlossen werden.

Realme Dizo Watch D

Aktuell noch nicht auf dem europäischen Markt erhältlich, sondern nur auf dem indischen: die Dizo Watch D von Realme. Sie spielt in etwa in der Preisklasse der Amazfit Bip 3, kostet vor Ort aber sogar im Rahmen eines Sonderangebotes aktuell nur rund 35 statt der regulären 60 Euro. Auch wenn die 53 Gramm leichte Einsteiger-Smartwatch wasserdicht ist und über ein Touchscreen verfügt, fehlt es leider an einem GPS-Empfänger.

1,8 Zoll großes TFT-Display (rechteckig, Touchscreen)

240 x 286 Pixel

wasserdicht (5 ATM)

rund 110 Sportmodi

rund 14 Tage Akkulaufzeit

Noch eine Einsteiger-Smartwatch im Stile der Apple Watch: Dizo Watch D.

Erhältlich ist die Dizo Watch in vier Farben: Schwarz, Blau, Grün und Pink. Klassische Sensoren zum Tracken von Puls, Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und Schlafphasen sind am Bord. Ebenso ein Zyklus-Tracker für die weibliche Zielgruppe. Dafür fehlt es der Smartwatch an Premium-Extras wie Höhenmesser, Kompass oder WLAN-Schnittstelle.

Realme TechLife Watch R100

Und mit der TechLife Watch R100 hat Realme sogar noch eine zweite Neuvorstellung aus dem Hut gezaubert. Eine, die mit einem runden Display ausgestattet ist und sogar Bluetooth-Telefonie ermöglicht. Heißt: Du kannst mit dieser Smartwatch direkt am Handgelenk telefonieren – nach Herstellerangaben bis zu zehn Stunden lang. Die restliche Ausstattung bewegt sich aber ebenfalls auf Einsteiger-Niveau.

1,32 Zoll großes TFT-Display (rund, Touchscreen)

360 x 360 Pixel

wasserdicht (5 ATM)

mehr als 100 Sportmodi

circa 7 Tage Akkulaufzeit

Rund und schlicht: Realme TechLife Watch R100.

Der Preis: Rund 70 Euro regulär, aber schon jetzt ist die digitale Armbanduhr reduziert zu einem Preis von rund 40 Euro zu haben – wahlweise in Weiß oder Schwarz.

Solltest du aktuell vor der Überlegung stehen, eine neue Smartwatch zu kaufen, möchten wir dich an dieser Stelle auch auf unsere aktuellen Smartwatch-Tests aufmerksam machen. Verschiedene Modelle haben wir in den vergangenen Wochen durch unseren Test-Parcours gejagt.

Jetzt weiterlesen Stark: Viele neue Smartwatches und Fitness-Armbänder für Deutschland