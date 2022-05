Garmin Epix Gen 2 im Test: Abenteurer, hier ist deine Smartwatch!

Wenn du auf der Homepage von Garmin nach einer neuen Smartwatch suchst, hast du die Qual der Wahl. Dort erwartet dich unter anderem neben der Instinct- und Fenix-Serie auch die Garmin Epix Gen 2. Das Besondere an dieser Uhr: Anders als etwa die Garmin Fenix 7X Sapphire Solar (Test) setzt sie nicht auf ein den Akku schonendes MIP-Display, sondern ist vielmehr mit einem modernen, runden AMOLED-Bildschirm ausgestattet: 1,3 Zoll groß, mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixeln bedacht und geschützt durch Corning Gorilla Glass. Wichtig dabei: Es gibt auch drei Modelle der Garmin Epix Gen 2, die mit robusterem Saphirglas ausgestattet sind. Die kosten aber etwa 100 oder sogar 200 Euro (mit Lederarmband) mehr.

Garmin Epix Gen 2 vs. Garmin Epix Gen 2 Sapphire – die Unterschiede

Schon der erste Eindruck der Garmin Epix 2 ist überzeugend. Zumindest dann, wenn du damit leben kannst, dass deine Multisport-GPS-Uhr sich auch nach einer solchen anfühlt. Denn mit einem Gewicht von 76 Gramm ist diese Armbanduhr so ziemlich alles, aber sicher kein Federgewicht. Menschen, die eine zierliche, leichte Smartwatch suchen, sind bei der Epix 2 an der falschen Adresse.

Die Verarbeitung? Wie man es von Garmin gewohnt ist: Spitzenniveau. Die gesamte Uhr wirkt extrem hochwertig. Das Gehäuse besteht in der von uns getesteten Standardvariante aus faserverstärktem Polymer (Kunststoff), auf der Rückseite hat sich Garmin für Stahl entschieden und bei der Lünette kommt passivierter Edelstahl zum Einsatz, um Sauerstoffkorrosion zu verhindern oder zumindest stark zu verlangsamen. Die teureren Sapphire-Modelle der Garmin Epix Gen 2 wiederum setzen bei Rückseite und Lünette auf Titan.

Am Handgelenk selbst nimmt die Sportuhr natürlich recht viel Platz ein. Und wie eingangs erwähnt, ist sie als solche auch wahrnehmbar. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass sie mich in irgendeiner Form stören würde. Nach der Einrichtung – sie beginnt auf der Uhr selbst, wird auf dem zu koppelnden Handy über die Garmin Connect App abgeschlossen und dauert nicht viel länger als 15 Minuten – ist die Garmin Epix Gen 2 direkt startklar. Es sei denn, du installierst nach Aktivierung der integrierten WLAN-Schnittstelle sofort die bereitliegenden Updates. Dann müssen nochmals ein paar Minuten vergehen.

Im Alltag weiß die Garmin Epix Gen 2 in praktischen allen Bereichen zu überzeugen. Das GPS-Pairing gelingt schnell (auch Glonass und Galileo sind nutzbar), die GPS-Genauigkeit ist wie bei praktisch allen Garmin-Uhren hoch und rund 60 auswählbare Sportprofile lassen praktisch keine Wünsche offen. Schade ist nur: Die besonders genaue Mehrfrequenzpositionsfindung ist den teureren Sapphire-Ausführungen der Uhr vorbehalten und ließ sich deswegen im Rahmen dieses Tests nicht überprüfen.

Übersichtlich und klar abzulesen: die Anzeigen im Workout-Modus auf der Garmin Epix Gen 2.

Das AMOLED-Display reagiert stets präzise und ohne erkennbare Ruckler auf sämtliche Wischbewegungen. Auch bei starker Sonneneinstrahlung ist es gut ablesbar, mit Spiegelungen musst du teilweise aber leben. Auf Wunsch ist es möglich, den Touchscreen zu deaktivieren. Dann findet die Menünavigation ausschließlich über die fünf Tasten (drei links, zwei rechts) statt. Drei dieser Tasten (Start, Back, Down) sind als sogenannter Hotkey nutzbar. Ihnen lässt sich bei langem Drücken eine frei wählbare Funktion zuweisen. Gleiches gilt für vier Kombinationen beim gleichzeitigen Drücken von zwei Tasten.

Dazu kommen zahlreiche Extras. Exemplarisch sei an dieser Stelle die Hinterlegung von Notfallkontakten genannt, die im Falle eines Unfalls per SMS und E-Mail informiert werden. Der integrierte barometrische Höhenmesser ist vorwiegend in bergigen Regionen von Relevanz, der Luftdrucksensor unter anderem dann von Bedeutung, wenn er vor nahenden Unwettern warnt.

In der Widget-Übersicht der Garmin Epix Gen 2 gent es bunt zu.

Zahlreiche Widget- und App-Funktionen nutzbar

Für Outdoor-Abenteurer wichtig: Das vorinstallierte Wetter-Widget informiert direkt am Handgelenk nicht nur über die relative Luftfeuchtigkeit, sondern auch über den UV-Index. Zudem hast du die Möglichkeit, dich über den Zeitpunkt der einsetzenden Dämmerung zu informieren, an der Küste Angaben zu den Gezeiten abzurufen und, und, und.

Sportlern wird nach jedem Workout nicht nur eine empfohlene Erholungszeit angezeigt, die Body-Battery-Funktion informiert zudem stets aktuell über die noch verbleibenden Energiereserven für den Rest des Tages. Für Outdoor-Aktivitäten steht unter anderem eine Punkt-zu-Punkt-Navigation zur Verfügung und du kannst dich über die Uhr zurück zum Start einer Wanderung leiten lassen. Topographisches Kartenmaterial ist nur bei den Sapphire-Modellen vorinstalliert, der optionale Download von Kartenmaterial ist aber auch auf der von uns getesteten Garmin Epix Gen 2 möglich – belegt dann aber viel des verfügbaren Speicherplatzes. Die TopoActive-Karte für Europa ist beispielsweise 11,6 GB groß.

Die rückseitig verbaute Sensorik ist nicht nur in der Lage, die Herzfrequenz und den Blutsauerstoffgehalt (SpO2) zu messen. Auch ein Stresslevel-Tracker ist an Bord. Und für die weibliche Zielgruppe lässt sich optional ein Frauengesundheitstracking aktivieren. Persönliche Empfehlung: Die Uhr auch mal nachts tragen, um den Schlaftracker mit seinen umfangreichen Analysefunktionen zu nutzen.

Der Schlaftracker auf der Garmin Epix Gen 2 liefert viele Informationen zur Schlafqualität.

Schön auch: Über den Garmin Connect IQ Shop ist es möglich, kostenlose und kostenpflichtige Apps auf die Garmin Epix Gen 2 zu laden. Verfügbar sind unter anderem Spotify, Deezer, Amzon Music, Strava Relative Effort oder auch die in Deutschland beliebte Wander-App Komoot.

Die Akkulaufzeit: AMOLED-Display saugt am Energiespeicher

Und selbstverständlich haben wir uns auch die Akkulaufzeit näher angesehen. In dieser Disziplin kann die Garmin Epix Gen 2 aber nicht mit den opulenten Akkulaufzeiten jener Garmin-Uhren mithalten, die über ein MIP-Display verfügen. Der AMOLED-Touchscreen der Epix 2 knabbert deutlich heftiger am Energiespeicher, ohne dabei aber zu übertreiben. Im Durchschnitt darfst du davon ausgehen, dass du die Outdoor-Smartwatch nach einer vollständigen Aufladung eine knappe Woche nutzen kannst, ehe sie mit neuer Energie versorgt werden muss.

Zwei Beispiele: Mit aktiviertem Always-on-Display (AOD), automatischer Herzfrequenz-Erfassung und nächtlicher Blutsauerstoffmessung haben wir eine Laufzeit von fünf Tagen erzielt. Schaltest du das AOD aus, dafür aber das SpO2-Tracking dauerhaft ein, sind sechs Tage drin. Eine Wiederaufladung von 0 auf 100 Prozent dauert etwa 90 Minuten.

Auf der Rückseite der Garmin Epix Gen 2 ist der für Garmin-Uhren typische Ladeanschluss zu finden.

Wie lange die Laufzeit der Uhr tatsächlich ausfällt, ist stark davon abhängig, welche Einstellungen du wählst. So kannst du zum Beispiel drei Helligkeitsstufen des Bildschirmes auswählen. Wir haben die Uhr durchgehend mit der niedrigsten Helligkeitsstufe getestet. In der Spitze sind sogar zwei bis drei Wochen Nutzungszeit drin. Nämlich dann, wenn du den Energiesparmodus einschaltest. Dann stehen aber viele Funktionen, die eine Multisport-GPS-Uhr eigentlich ausmachen, nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Die Garmin Connect App – Übersichtlich und vielseitig

Als Verlängerung des Uhren-Displays dient – wenn man so will – die Garmin Connect App. Hier hast du auf dem Smartphone all das noch übersichtlicher im Blick, was die Garmin Epix Gen 2 tagein, tagaus an Daten aufzeichnet. Schon auf den ersten Blick siehst du in der App in einer tagesaktuellen Zusammenfassung alles, was du zu deinen Aktivitäten und den bereits aufgezeichneten Vitalwerten des Tages wissen musst. Dazu zählt auch die Anzeige des berechneten Kalorienverbrauchs und ein Sleep-Score, der dir auch in geschriebenen Worten nähere Aufschlüsse darüber gibt, wie erholsam dein Schlaf war. Beispiel: „Dein Schlaf war gut auf leichte, tiefe und REM-Stadien verteilt. Dieser Schlaf sollte Ihnen dabei helfen, gesünder, glücklicher und konzentrierter zu bleiben.“

Ferner erlaubt es die App natürlich, zahlreiche Änderungen in den Einstellungen der Uhr vorzunehmen. Du hast Zugriff auf einen Kalender, der für jeden einzelnen Tag unzählige Parameter speichert, kannst Freunde in Herausforderungen zu Laufduellen animieren oder sehen, welche Aktivitäten deine Freunde in den vergangenen Tagen gemeistert haben. Die beiden letztgenannten Funktionen stehen aber nur zur Verfügung, wenn deine Freunde auch ein Wearable von Garmin tragen und freigeschaltet haben, dass du ihre Aktivitäten auch sehen darfst.

In Summe ist die Garmin Connect App eine der übersichtlichsten und vielfältigsten Smartwatch-Apps für das Smartphone, die es derzeit gibt. Du solltest dir nach dem Kauf einer Garmin-Uhr auf jeden Fall Zeit nehmen, um die umfangreichen Möglichkeiten der App genau unter die Lupe zu nehmen.

Auf der Startseite der Garmin Connect App sind alle wichtigen Details auf einen Blick zu sehen. Quelle: Hayo Lücke / inside digital In der Garmin Connect App ist es möglich, Freunde zu Challenges herauszufordern - für einen (noch) aktiveren Lebensstil. Quelle: Hayo Lücke / inside digital In einem Newsfeed lässt sich wie in einem Tagebuch lesen, welche Aktivitäten Freunde so tätigen. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Im Kalender der Garmin Connect App gibt es Infos, Infos, Infos, Infos. Zu allen tagen, an denen du dein Garmin-Wearable getragen hast. Quelle: Hayo Lücke / inside digital Und natürlich hast du in der Garmin Connect App auch die Möglichkeit, zahlreiche Einstellungen zu ändern. Quelle: Hayo Lücke / inside digital

Was kostet die Garmin Epix Gen 2?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die Garmin Epix Gen 2 liegt bei 899 Euro respektive 999 Euro für die Modelle mit Saphirglas. Ja, die Uhr ist teuer. Sie macht im Alltag aber auch unfassbar viel Spaß und man möchte sie in vielen Situationen nicht mehr missen, wenn man sie einmal getragen hat. Im Fachhandel ist der Preis für die Uhr aber schon gefallen. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du die Uhr aktuell zu den günstigsten Konditionen kaufen kannst.

Fazit: Teuer, aber rundum gut

Zweifellos gehört die Garmin Epix Gen 2 zu den besten Multisport-GPS-Uhren, die es aktuell am Markt gibt. Sie mag zwar wuchtig ausfallen und mit einem recht großen Bildschirm ausgestattet sein, genau das ist es aber, was sich viele Outdoor-Nutzer wünschen, um mit nur einem Blick viele Informationen erhaschen zu können. Allerdings fällt der Preis für die Smartwatch ziemlich hoch aus. Mehrere Hundert Euro für eine Armbanduhr auszugeben, das überlegt man sich wohl ziemlich genau.

Und natürlich darf an dieser Stelle auch ein Hinweis auf die rundum gelungene Synchronisation von auf dem Smartphone eingehenden Benachrichtigungen nicht fehlen. Nicht nur die Tatsache, dass Benachrichtigungen auf dem großen Display der Uhr gut abzulesen sind, überzeugt. Auch das Zusammenspiel zwischen Uhr und Smartphone funktioniert tadellos. Löschst du eine Benachrichtigung auf der Uhr, verschwindet sie umgehend auch auf dem Handy. Lässt du eine Push-Mitteilung auf dem Mobiltelefon verschwinden, wird sie in Sekundenbruchteilen auch aus der Mitteilungszentrale der Uhr gelöscht. Schade ist nur, dass ein direktes Antworten auf WhatsApp-Nachrichten vom Display der Uhr nicht möglich ist.

Vorteile

tolle Verarbeitung

großes, gut ablesbares AMOLED-Display

ordentliche Akkulaufzeit

perfekte Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen

wasserdicht (10 ATM)

16 GB Speicher (32 GB Sapphire-Modelle)

umfangreiche Garmin Connect App

Nachteile

sehr teuer

ziemlich wuchtig und schwer

Multi-Frequenz-Satelliten-Empfang nur auf Sapphire-Modellen

NFC-Funktion für kontaktloses Bezahlen (Garmin Pay) nur mit wenigen Banken kompatibel

Hinweis: Dieser Testbericht basiert auf Firmware-Version 8.21 der Garmin Epix 2. Auf einem mit der Uhr gekoppelten iPhone 13 Pro kam die Garmin Connect App in Version 4.54.1.2 zum Einsatz.

Würde ich eine Uhr kaufen, die 800 Euro und mehr kostet? Aus Prinzip beantworte ich diese Frage konsequent und entschieden mit einem Nein. Bei einer Smartwatch von Garmin würde von dieser Lebenseinstellung aber abweichen. Die Nutzung bereitet einfach unfassbar viel Freude, weil das Zusammenspiel zwischen iPhone und Uhr so wunderbar funktioniert. Und zudem sehen Uhren wie die Garmin Epix Gen 2 noch aus wie echte, hochwertige Chronografen. Der einzige Grund, warum ich bisher verzichte: Ich muss laufend neue Uhren testen. Da macht der Kauf einer Luxus-Smartwatch einfach keinen Sinn.