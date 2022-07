Neue Funktionen: Samsung kündigt riesiges Update für Smartwatches an

Samsung hat ein neues, umfangreiches Update für die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic (Test) sowie für die kommende Galaxy-Watch-Serie angekündigt, deren Vorstellung schon im Laufe der kommenden Wochen erwartet wird. One UI Watch 4.5 soll schon bald zur Verfügung stehen und das Nutzererlebnis mit den aktuellen Samsung-Smartwatches noch einmal verbessern.

Samsung-Smartwatches bekommen neue QWERTZ-Tastatur

Eine der wichtigsten Verbesserungen: One UI Watch 4.5 wird in ausgewählten Ländern eine neue, vollständige QWERTZ-Tastatur bereitstellen. Egal, ob man die integrierte Suchfunktion nutzt, auf Nachrichten antwortet oder eine E-Mail schreiben möchten, die Tastatur soll die Texteingabe erleichtern. Denn um einen Text zu schreiben, müssen die Buchstaben nicht einzeln angetippt werden, sondern man kann über den Bildschirm von Buchstabe zu Buchstabe per Swipe-Eingabe wischen, um die gewünschten Texte zu formulieren. Alternativ ist auch das handschriftliche Schreiben möglich und natürlich gibt es auch noch eine Diktierfunktion. Auf Wunsch ist jederzeit ein Wechsel der Eingabevarianten möglich. Auch wenn man bereit das Verfassen eines Textes begonnen hat.

Samsung bringt mit One UI Watch 4.5 unter anderem eine vollständige QWERTZ-Tastatur auf seine neuesten Smartwatches.

One UI Watch 4.5 bringt neue Dual-SIM-Unterstützung

Außerdem sorgt One UI Watch 4.5 dafür, dass du auf den neuesten Galaxy Watches eine Dual-SIM-Funktion zum Telefonieren nutzen kannst, sofern das gekoppelte Smartphone über eine solche Dual-SIM-Funktion verfügt. Nutzer können auf ihrem Galaxy-Smartphone dann eine bevorzugte SIM-Karte festlegen und diese automatisch mit ihrer Galaxy Watch synchronisieren lassen. Über das Ziffernblatt auf der Galaxy Watch ist sichtbar, welche SIM-Karte gerade für den Aufbau eines Telefonats zum Einsatz kommt. Wer mag, kann auch einstellen, dass die Smartwatch vor jedem Telefonat nachfragt, welche SIM-Karte genutzt werden soll.

Mehr Auswahlmöglichkeiten bei Ziffernblättern

Gute Nachrichten gibt es auch für all diejenigen Nutzer, die gerne und häufig das Ziffernblatt ihrer Smartwatch wechseln. Viele Watchfaces sind in verschiedenen, individuell anpassbaren Ausführungen nutzbar. Bisher war es aber nur möglich, das Haupt-Ziffernblatt als Favorit zu speichern. Mit One UI Watch 4.5 wird es möglich sein, bevorzugte Ziffernblätter in verschiedenen Stilen als Favorit anzulegen, um schnell darauf zugreifen und das Aussehen der Uhr entsprechend schneller wechseln zu können.

One UI Watch 4.5 bietet die Möglichkeit, Ziffernblatt-Varianten in den Favoriten zu speichern.

Neue Einstellungen mit One UI Watch 4.5

Außerdem möchte Samsung, die Nutzung der aktuellen Galaxy-Watch-Generation(en) dahin gehend verbessern, dass auch Menschen mit Einschränkungen bei der Sehfähigkeit ein besseres Nutzungserlebnis erfahren. Benutzer, die Schwierigkeiten haben, Farben zu unterscheiden, können die Anzeige auf ihren bevorzugten Farbton einstellen. Außerdem ist es möglich, den Kontrast zu erhöhen, um die Lesbarkeit von Schriften zu verbessern.

Weitere Features zur optimierten visuellen Unterstützung sind reduzierte Transparenz- und Unschärfe-Effekte sowie das Entfernen von Animationen. Ferner ermöglicht die Hörunterstützung für schwerhörige Benutzer, den Ton vom linken und rechten Audioausgang ihres verbundenen Bluetooth-Headsets auszugleichen. Das funktioniert nach Angaben von Samsung allerdings nicht während laufenden Anrufen.

Bereitstellung im Laufe der kommenden Wochen

Eine konkrete Verfügbarkeit von One UI Watch 4.5 hat Samsung noch nicht publik gemacht. Fest steht aber, dass das Update im Laufe des dritten Quartals, also spätestens bis Ende September, zur Verfügung stehen soll. Möglich ist nach Angaben des koreanischen Herstellers zudem, dass zum Zeitpunkt der Bereitstellung der finalen Version der neuen Smartwatch-Firmware noch weitere neue Funktionen Teil des Updates sind. Hier möchte Samsung offenbar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu viel über die neuen Funktionen der bevorstehenden Samsung Galaxy Watch 5 verraten.