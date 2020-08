Netflix führt neue Funktion ein: Deshalb ist die Filmbranche sauer

Serien langsamer abspielen oder Filmhandlungen schneller auf dem Bildschirm vorbeiziehen sehen. Das soll in Zukunft bei Netflix ganz einfach funktionieren. Wie das Magazin The Verge unter Berufung auf den Streaming-Dienst berichtet, soll Netflix die variable Abspielgeschwindigkeit derzeit noch für seine Android-App testen.

Netflix erfindet hier das Rad nicht neu – im Gegenteil: Viele Video-Player haben die Option bereits seit Jahren integriert, darunter auch Anbieter wie YouTube. Wie berichtet wird, sollen Nutzer künftig über eine integrierte Funktion auswählen können, ob sie Serien, Filme und Co. um das 0,5-fache oder 0,75-fache langsamer oder 1,25 bis 1,5 Mal so schnell wie regulär vorgegeben abspielen wollen.

Der Ton hängt dann nicht nach, sodass sich keine Text-Bild-Schere ergibt. Netflix will die Ausgabe an die gewählte Geschwindigkeit automatisch anpassen. Die Tonhöhe soll sich dabei ebenfalls nicht verändern. Nutzt du die Funktion einmal, speichert sich die Einstellung nicht automatisch ab. Du musst sie jedes Mal aufs neue einrichten und kannst immer wieder aufs Neue zwischen einer langsamen oder schnellen Wiedergabe auswählen.

Die Funktion testete Netflix bereits im vergangenen Herbst. Filmschaffende laufen Sturm und kritisieren den Schritt. Der Vorwurf lautet: Dieser massive Eingriff in Serien und Filme greift die künstlerische Freiheit an. Judd Apatow, unter anderem Regisseur und Produzent, übt über Twitter harsche Kritik und meint: „Wir geben euch schöne Dinge. Lasst sie so, wie sie gesehen werden sollen.“

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC