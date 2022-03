Neu für Deutschland: Samsung Galaxy A13, M23 5G und M33 5G im Vergleich

Samsung präsentierte Anfang März gleich vier neue Smartphones – neben dem Galaxy A13 und Galaxy A23 auch das Galaxy M23 und das Galaxy M33. Drei davon kommen jetzt auch ganz offiziell nach Deutschland. Samsung hat nicht nur die konkreten Verfügbarkeiten, sondern auch schon die Preise für das Galaxy A13, Galaxy M23 5G und Galaxy M33 5G verraten.

Galaxy A13, M23 5G und M33 5G: Preise für Deutschland

Demnach wird das Einsteiger-Smartphone Galaxy A13 in den Farben Schwarz, Weiß und Blau mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz für 189 Euro nach Deutschland kommen. Das Galaxy M23 5G ist ebenfalls mit 4 GB Arbeitsspeicher zu haben, verfügt aber über ein 128 GB großes Datendepot. Wahlweise in Orange, Blau und Grün werden dafür in Deutschland 289 Euro fällig. Und soll es das je nachdem in Blau, Grün und Braun erhältliche Samsung Galaxy M33 5G sein, musst du für eine Ausstattung mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz 349 Euro einplanen.

Die konkreten Verfügbarkeiten der drei neuen Smartphones von Samsung fallen unterschiedlich aus. Während das Samsung Galaxy A13 ab dem 25. März in den deutschen Handel kommt, ist eine Verfügbarkeit des Samsung Galaxy M33 5G erst ab dem 8. April gegeben. Das Galaxy M23 5G wiederum ist laut Angaben des Herstellers schon ab sofort erhältlich.

Samsung Galaxy A13 Software Android 12 Prozessor Octa-Core (2,2 + 2 GHz) Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB, 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 195 g Farbe Blau, Weiß, Orange, Blau, Schwarz, Weiß, Orange, Blau Einführungspreis 189 € Marktstart März 2022

Samsung Galaxy M23 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 750G 5G Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Blau, Grün Einführungspreis 289 € Marktstart März 2022

Samsung Galaxy M33 5G Software Android 12 Prozessor Octa Core (2.4GHz + 2GHz) Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 198 g Farbe Grün, Blau, Braun Einführungspreis 349 € Marktstart April 2022

Samsung Galaxy A13, M23 5G und M33 5G im Vergleich – die wichtigsten Unterschiede

Alle drei neuen Samsung-Handys sind mit einem 6,6 Zoll großen TFT-Display ausgestattet und unterscheiden sich wie oben bereits erwähnt hinsichtlich des verbauten Arbeitsspeichers und Speicherplatzes. Dass du bei den beiden M-Klasse-Modellen auf 5G-Unterstützung setzen kannst, beim Galaxy A13 hingegen nicht, leitet sich schon vom Namen ab. Das Galaxy M33 5G hat zudem den kleinen Vorteil, dass es den neueren Bluetooth-Standard 5.1 verwendet. Bei den beiden anderen Modellen ist es „nur“ Bluetooth 5.0. NFC unterstützen alle drei Modelle. Selbst mit dem günstigen Galaxy A13 kannst du also unter anderem über Google Pay mobil bezahlen. WiFi 6 unterstützt hingegen keines der Smartphones.

Unterschiede sind auch bei den Prozessoren gegeben, zu denen Samsung selbst bei zwei Modellen zwar keine konkreten Namen nennt, aber zumindest die Geschwindigkeiten der Achtkerner verrät. Während im Galaxy A13 acht Kerne mit je 2,0 GHz takten, sind es im Galaxy M23 derer sechs mit einer Geschwindigkeit von 1,8 GHz und zwei weitere, die mit 2,2 GHz takten. Beim Galaxy A13 könnte das auf den MediaTek Helio P22 schließen lassen. Beim Galaxy M23 ist hingegen klar, dass der Qualcomm Snapdragon 750G an Bord ist. Im Samsung Galaxy M33 5G wiederum takten sechs Kerne mit 2 GHz, flankiert von zwei weiteren Cores mit einer Taktrate von 2,4 GHz. Wir vermuten deshalb den MediaTek Dimensity 800U als zentrale Recheneinheit.

Alle drei Smartphones sprechen in Summe einen Personenkreis an, der sich eine grundsolide Ausstattung zu einem überschaubaren Preis wünscht. Auf AMOLED-Technologie beim Display und den aktuellsten Schrei bei der Kameratechnik muss man zwar verzichten, in Summe sind aber insbesondere die beiden neuen M-Klasse-Modelle eine interessante Alternative zu anderen Smartphones in der Preiskategorie zwischen 250 und 350 Euro.