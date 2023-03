Neu bei Netflix: Spannender Drama-Thriller mit düsterer Story

Immer wieder starten bei Netflix neue Filme und Serien. Eine Neuheit, die dieses Wochenende gestartet ist, solltest du auf keinen Fall verpassen. Eine düstere Story, die ungewisse Vergangenheit eines engen Verwandten und vieles mehr erwarten dich in diesem Film.

Worum geht es in „Noise“?

Der neue Drama-Thriller Film trägt den Namen Noise. Er erzählt die Geschichte von Matt, einem jungen Vater und Influencer. Schon bald merkt Matt jedoch, dass sein Influencer-Dasein weit davon entfernt ist, das Interessanteste an seinem Leben zu sein. Durch Zufall deckt er nämlich eines Tages ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit seines dementen Vaters auf. Was er in den darauffolgenden Tagen durch intensive Recherche ans Licht bringt, schockiert ihn. Immer mehr Geheimnisse werden bekannt und Matt merkt, dass er ungewollt eine Büchse der Pandora geöffnet hat.

Seine Familie ist jedoch nicht sonderlich begeistert von Matts Entdeckungen und er sieht sich schnell mit mehr Familiendrama konfrontiert, als er bewältigen kann. Seine Frau macht sich große Sorgen, denn sie bangt, dass sie Matt gar verlieren könnte. Um dies zu verhindern, würde Liv wirklich alles tun. Doch ist es bereits zu spät, um Matt noch zu retten?

Kann Matt sich vor dem dunklen Geheimnis retten?

Wo kann ich den Film schauen?

Noise ist seit dem 17. März 2023 bei Netflix verfügbar. Um den Film zu schauen, benötigst du also ein Abo bei dem Streaming-Anbieter. Vor der Kamera stehen in diesem Film Jesse Mensah, Ward Karremans, Sallie Harmsen und Johan Leysen, die die Hauptrollen besetzen. Die Regie wurde von Steffen Geypens geführt.

Zu beachten ist, dass es bei Netflix bereits einen gleichnamigen Film aus dem Jahr 2022 gibt. Zwar handelt es sich dabei auch um einen guten Film, jedoch nicht um die Neuheit, von der wir dir hier berichten. Um zu kontrollieren, ob du den richtigen Film ausgewählt hast, reicht ein schneller Blick auf das Veröffentlichungsdatum. Steht dort das Jahr 2023, dann hast du den richtigen Film ausgewählt.

Interessant ist außerdem, dass es sich bei Noise um einen belgischen Film handelt. Die originale Tonspur ist bei Netflix folglich als flämisch angegeben. Wer also mit der flämischen Sprache vertraut ist, der kann den Film in diesem eher seltenen Originalton schauen.