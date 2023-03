Das wird teuer, Amazon: Neue Miniserie kostet 250 Millionen US-Dollar

„Citadel“ soll Ende April auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden. Es ist die bislang zweitteuerste Serie, die von Amazon produziert wurde. Um genauer zu sein, kostete sie 250 Millionen US-Dollar. Nur „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hatte ein deutlich höheres Produktionsbudget von 462 Millionen Dollar. Die Avengers-Macher Anthony und Joe Russo sorgten schon öfter für einen massiven Erfolg. Allein „Avengers: Endgame“ und „Avengers: Infinity War“ haben 5 Milliarden Dollar in die Kinokasse eingebracht. Im vorigen Jahr veröffentlichten sie dann den bisher teuersten Netflix-Film mit „The Gray Man“.

Citadel: Darum geht es in der Sci-Fi-Drama-Serie

Die unabhängige globale Spionageagentur Citadel sorgt seit Langem für die Sicherheit aller Menschen. Doch eines Tages wurde sie vom mächtigen Manticore-Syndikat zerstört. Seither sind die meisten Citadel-Agenten tot oder könne sich an nichts mehr erinnern. Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) waren einst Elite-Spione. Ohne jegliche Erinnerungen an ihre frühere Tätigkeit haben sich die beiden ein neues Leben aufgebaut. Doch als Masons ehemaliger Kollege, Bernard Orlick (Stanley Tucci), ihn um Hilfe bittet, um zu verhindern, dass Manticore eine neue Weltordnung errichtet, ändert sich vieles. Dieser Aufgabe ist er nur mit seiner Ex-Partnerin Nadia gewachsen. Somit beginnt für die beiden eine lebensgefährliche Mission, im Zuge derer sie sich auch ihrer Vergangenheit stellen müssen. Der offizielle Trailer sollte eigentlich Anfang des Monats debütieren, aber durch einen Zugunfall in Griechenland verzögert sich dieser.

Amazon: Warum 250 Millionen Dollar für eine Miniserie?

Einem aktuellen Bericht zufolge soll es wohl während der Produktion zu kreativen Streitigkeiten mit den ursprünglichen Showrunner Josh Appelbaum und Andre Nemec gekommen sein. Diese haben die Serienproduktion mittlerweile verlassen. Aufgrund dessen wurden kostspielige Nachdrehs nötig.