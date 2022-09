Mysteriös: Diese heiß erwartete Serie startet bald bei Netflix

Die deutsche Serie „Dark“ war eine der beliebtesten bei Netflix. Das konnte man auch schon seinerzeit durch die Bewertung von 94 Prozent bei der Film-Website Rotten Tomatoes sehen. Die dahinterstehenden Macher haben mittlerweile jedoch ein neues Projekt in petto, das heiß diskutiert und erwartet wird. Fans müssen sich nun nicht mehr lange gedulden: Der offizielle Starttermin der Serie steht fest.

Düster und brutal: Das ist die neue Serie der „Dark“-Produzenten

Schon im Juni gab das hinter „1899“ stehende, schweizerisch-deutsche Produzenten-Duo Baran bo Odar und Jantje Friese einen Vorgeschmack auf ihre neue Serie. Ein bildgewaltiger Trailer sorgte dafür. Nun wurde die Science-Fiction-Serie jüngst auf dem Filmfestival in Toronto vorgestellt und angekündigt. Einen Starttermin ließ man allerdings im Dunkeln – bis jetzt.

Wie Netflix meldet, startet „1899“ am 17. November exklusiv beim Streaming-Dienst. Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Der Cast der Serie ist aus zahlreichen anderen Netflix-Inhalten bekannt und kommt aus ganz Europa. Unter anderem wirken der spanische Schauspieler Miguel Bernardeau („Élite“), der Däne Lucas Lynggaard Tønnesen („The Rain“), die französische Schauspielerin Mathilde Ollivier („Operation: Overlord“) und der britische Schauspieler Anton Lesser („The Crown“) in „1899“ mit.

Spannend an „1899“ ist, dass bo Odar und Friese beim Dreh auf viele Effekte zurückgriffen. Darunter auch die sogenannte Volume-Technik, bei der man reale Sets vor einer LED-Wand aufbaut, die dann wiederum einen virtuellen Hintergrund bildet. Zu sehen war diese Technik beispielsweise auch in der Star Wars-Serie „The Mandalorian“.

1899: Darum geht es in der Serie

Wir schreiben das Jahr 1899, irgendwo zwischen London und New York. Eine Gruppe von Europäern macht sich auf den Weg in das Land, in dem nichts unmöglich ist. Dorthin getragen werden sie vom Schiff Kerberos, das unter dem gnadenlosen Kommando von Kapitän Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) fährt.

Doch die Reise verläuft schon kurz nach dem Ablegen der Kerberos unheilvoll. Sie stoßen auf See auf ein lang verschollenes Schiff, das ein schockierendes Geheimnis birgt: Die Passagiere der Kerberos und des verschollenen Schiffs sind auf mysteriöse Weise miteinander verbunden. Was der Start in ein neues Leben sein sollte, entpuppt sich zusehends in einen Albtraum.