The Mandalorian: Jetzt steht fest, wann die beliebte Serie zurückkehrt

Vor Kurzem startete nicht nur die brandneue Serie „Obi-Wan Kenobi“ aus dem Star Wars-Universum. Mit „The Mandalorian“ startete vor ein paar Jahren die Spin-Off-Reihen rund um Star Wars und Marvel, die Disney auf den Weg für deinen Streaming-Dienst brachte. Besonders „The Mandalorian“ ist seit jeher beliebt – nicht zuletzt aufgrund Baby Yoda. Die Frage: Wann beginnt die dritte Staffel?

Disney+ verrät Startdatum

Ende 2020 erschien die letzte Folge von „The Mandalorian“ bei Disney+. Seitdem befindet sich die dritte Staffel der Serie in der Produktion. Wann sie aber auf der Streaming-Plattform startet, war bis jetzt nicht bekannt. Nun räumt Disney+ mit Spekulationen auf und erlöst Fans. „The Mandalorian“ kommt im Februar 2023 zurück, berichtet das Magazin TheWrap.

Damit ist der Staffelstart zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt, als Fans vermuteten. Man munkelte, dass die dritte Staffel um die Weihnachtszeit in diesem Jahr erscheint. Anhänger der Serie müssen sich somit noch ein wenig gedulden. Einen genaues Datum gab Disney+ nicht bekannt. In der Zwischenzeit können sich Fans nicht nur in die ferne Galaxie mit Obi-Wan Kenobi begeben, sondern auch mit Boba Fett.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

The Mandalorian: Das ist über die dritte Staffel bekannt

Die Macher verkündeten die Neuigkeiten im Rahmen der Stars Wars Celebration Days. Gleichzeitig veröffentlichte man zudem einen kurzen Trailer, der einen ersten Einblick in die kommenden Episoden geben. Der ist bislang nur umschrieben, aber nicht zu sehen. Den dortigen Angaben zufolge können sich Fans aber auf eine Reunion mit Peli Motto (Amy Sedaris), Greef Karga (Carl Weathers), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) und Baby Yoda respektive Grogu freuen. Nicht fehlen darf darüber hinaus: Din Djarin gespielt von Pedro Pascal.

Die Macher hinter der Serie, Jon Favreau und Dave Filoni, verrieten darüber hinaus, dass die dritte Staffel auch auf dem sagenumwobenen Planeten Mandalore spielt.