Jetzt bei Disney+: Jedi-Ritter kehrt jetzt auf die Leinwand zurück

Geht es um Marvel, lässt Disney+ nichts unversucht, um das Universum der Superhelden zu erweitern. Mittlerweile gibt es zahlreiche Spin-offs. Doch auch in puncto Star Wars werden Fans nicht enttäuscht. Jetzt startet eine neue Serie beim Streaming-Dienst, auf die Anhänger nicht nur lange gewartet haben. Sie bringt auch einen der bekanntesten Jedi-Meister zurück.

Obi-Wan Kenobi kehrt zurück

Schon in den vergangenen Monaten gab es einige Spekulationen rund um die Serie, die Obi-Wan Kenobi zurückbringt. Seit Februar steht fest, dass die Serie im Mai startet. Jetzt ist es so weit und du kannst die Geschichte rund um den Jedi-Ritter ab sofort auf Disney+ verfolgen. Das allerdings zwei Tage später, als ursprünglich angedacht. Eine Sperre sowie einen Aufpreis musst du nicht zahlen, um die Serie sehen zu können. Lediglich das 8,99 Euro teure Abo ist nötig, um dir Zugang zum Spin-Off zu verschaffen.

In die Rolle des Jedi-Meisters schlüpft, wie auch in den Filmen, Ewan McGregor höchstpersönlich. Er war bereits in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“, „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonenkrieger“ und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ als der Jedi-Meister zu sehen. Neben McGregor sind unter anderem auch Hayden Christensen als Darth Vader oder gar Joel Edgerton als Owen Lars in der Serie zu sehen.

Für die Serie über Obi-Wan Kenobi gibt es auch eine zeitliche Komponente, mit der sich die Serie in das gesamte Star Wars-Universum einfügt. Sie spielt, inhaltlich gesehen, zehn Jahre vor „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ und neun Jahre vor „Krieg der Sterne“ von 1977.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Darum geht es in der Star-Wars-Serie

Das Galaktische Imperium wurde vom Imperator Palpatine an sich gerissen, der die Vernichtung der Jedi durch Order 66 befiehlt. Kurzerhand muss Obi-Wan Kenobi auf den Wüstenplanet Tatooine fliehen. Auf diesem nimmt er den jungen Luke Skywalker und Sohn Anakins unter seine Fittiche. Doch die Ereignisse überschlagen sich und es scheint, als müssten der Jedi-Meister und sein Schützling ihr Exil erneut verlassen.