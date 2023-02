Mit Motor: Lenovo erfindet den Laptop neu

Ein Laptop mit 13 Zoll Display-Diagonale ist kompakt, gut zu transportieren und hat ein großes Problem: Das Display ist in der Regel immer zu klein. Tabellen für die Arbeit, Videostreams der Lieblingsserie oder die Gaming-Erfahrung: Für alles sind solche Displays zu klein. Denn man erkauft sich mit der Mobilität immer auch eine gewisse Einschränkung beim Display. Doch Lenovo hat einen Kniff gefunden, das Problem anzugehen.

Lenovo mit Motoren: Display wird riesig

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Lenovo einen neuen Laptop vorgestellt, der noch keinen Namen hat, aber zeigt, wie sich die Chinesen die Zukunft von Klapprechnern vorstellen. Beim ersten Kontakt im Hinterzimmer der Messe zeigt sich ein ganz normal anmutender Laptop mit Metallgehäuse und einem Formfaktor eines 13-Zöllers. Klappt man den Rechner auf, wird immer noch nicht klar, dass es sich dabei um die nächste Innovation am PC-Markt handelt. Denn erst ein Druck auf einen kleinen Taster an der Seite des Gehäuses macht den Laptop besonders.

Denn dann wird aus dem 12,7-Zoll kleinen OLED-Display ein 15,3 Zoll großes Panel. Das hört sich nach wenig an, allerdings ist der Gewinn gewaltig. Immerhin wird aus dem 4:3-Panel ein 8:9-Display. Doch wie geht das? Das Display fährt einfach nach oben und aus dem Gehäuse „wächst“ immer mehr Display nach. Denn unter der Tastatur versteckt Lenovo noch einiges an flexibler Displayfläche.

Lenovo ThinkBook Laptop mit Motor und Roll-Display

Das Vorab-Modell, das auf dem MWC gezeigt wurde, läuft noch recht langsam, jedoch schon mit 1 cm pro Sekunde. Es soll jedoch bei Marktreife bedeutend schneller ausfahren. Dazu wird der Platz, den das Display unter der Tastatur braucht, noch verringert werden. So ist zumindest die Überzeugung Lenovos. Dass man den Chinesen hier Glauben schenken darf, zeigt ein Blick auf die CES in diesem Jahr, während der Lenovo schon zwei weitere starke Laptop-Neuheiten eingeführt hat.

Unempfindlicher, aber noch ohne Specs

Der Laptop ist bisher ein Prototyp und soll laut Lenovo noch einige Verbesserungen bekommen. So wird Lenovo noch an der Dicke feilen und die Empfindlichkeit der mechanischen Konstruktion soll abnehmen. Auch die beiden Motoren, die das Display ausfahren, wollen die Chinesen weiter überarbeiten. Der erste Eindruck von Mechanik und Idee überzeugen jedoch. Auch, dass das Aus- und Einfahren praktisch geräuschlos vonstattengeht, ist schon jetzt beeindruckend.

Lenovo ThinkBook Laptop mit Motor und Roll-Display

Wann der Laptop schlussendlich auf den Markt kommen wird, welche Ausstattung er bekommt und wie hoch der Preis sein wird, ist bisher nicht bekannt. Laptop-Enthusiasten können sich aber schon jetzt auf eine neue Idee und vor allem mehr Display bei gleicher Größe freuen.