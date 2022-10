Microsoft: Bessere Unterstützung für iPhone-Fans angekündigt

Im Rahmen der Ankündigung neuer Surface-Geräte hatte Microsoft auch noch einige gute Nachrichten für die iPhone-Nutzer. Bei den Neuerungen geht es aber nicht nur um diejenigen unter euch, die Apples Smartphone nutzen, um beispielsweise Fotos bei iCloud zu speichern. Denn auch für die Nutzer von Apple Music und der TV-App gibt es gute Nachrichten. Hier eine Übersicht der kommenden Neuheiten.

Apple-Dienste für Windows-Anwender: Das ist neu

Die erste Neuheit, die Microsoft in der Surface-Ankündigung versteckt hat, betrifft die iPhone-Fotografen. Eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen iCloud und Microsofts Fotos-App in Windows soll es dir erlauben, deine Bilder und Videos vom iPhone direkt auf deinem PC anzuschauen.

Bilder, die in Apples iCloud gespeichert sind, kannst du schon bald direkt Microsofts Fotos-App ansehen

Dafür musst du laut Microsoft die „iCloud für Windows“-App von Apple installieren. Teilnehmer von Windows Insider können das Feature ab sofort nutzen. Voraussetzung ist hierfür außerdem die Fotos-App in Version 2022.31100.9001.0, die im Dev Channel verfügbar ist. Alle anderen Anwender müssen sich bis November gedulden.

Die zweite Neuheit betrifft die Unterhaltungsdienste Apple TV und Apple Music. War eine App für den TV-Service bereits auf der Xbox vorhanden, kommt nun auch Apple Music hinzu. Die neue App ist ab sofort verfügbar. Damit kannst du beispielsweise deine Lieblingssongs streamen, während du im Spiel unterwegs bist.

Hier gibt es aber auch für Windows-Nutzer zwei weitere Neuheiten. So sollen Apps für Apple TV und Apple Music in den Microsoft Store kommen. Eine Vorschau der beiden Anwendungen soll noch in diesem Jahr erscheinen. Die finalen Versionen sollen laut Microsoft erst ab 2023 verfügbar sein. Du musst also schon bald nicht mehr auf die Web-Versionen der Dienste zurückgreifen, wenn du eine Serie oder einen Film von Apple TV+ sehen willst.