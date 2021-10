Mehr Datenvolumen im O2- und Telekom-Netz: Diese Anbieter stocken kräftig auf

Zwei Netze, zwei Prepaid-Discounter, zwei ähnliche Aktionen: Penny Mobil und Ay Yildiz bohren ihre Tarife auf und bringen damit Sparpotenzial in den Herbst. Bei beiden sind bis zu 10 GB Datenvolumen mehr drin als in den regulären Tarifen. Dabei staffelt Ay Yildiz seinen Datenbonus, während Penny Mobil radikal auf alle Aktions-Tarife 10 GB aufschlägt.

Penny Mobil: 13 statt 3 GB

Neukunden des Mobilfunkangebots von Penny Mobil erhalten bei Aktivierung der Prepaid Tarife Smart, Smart Plus oder Smart Max im Zeitraum vom 4. Oktober bis zum 18. Oktober 2021 insgesamt 30 GB mehr Datenvolumen. Das Datenplus wird über drei Datenpässe in Höhe von jeweils 10 GB bereitgestellt, ein Datenpass ist dabei 31 Tage gültig. Damit stehen beispielsweise Neukunden des Tarifs Smart Max in den ersten drei Zeiträumen jeweils 22 GB Datenvolumen statt 12 GB zur Verfügung. Doch der Knaller ist ein anderer Tarif. Denn im Prepaid Smart, dem kleinsten regulären Tarif stockt Penny von 3 auf 13 GB auf.

Nutzt du die drei Datenpässe komplett aus, sind diese Tarifkonditionen für die ersten drei Zeiträume drin:

Prepaid Smart: 13 GB Datenvolumen (statt 3 GB) mit LTE 25 inkl. Allnet- und SMS-Flat für 7,99 Euro / 4 Wochen

Smart Plus: 16 GB Datenvolumen (statt 6 GB) mit LTE 25 inkl. Allnet- und SMS-Flat für 12,99 Euro / 4 Wochen

Smart Max: 22 GB Datenvolumen (statt 12 GB) mit LTE 25 inkl. Allnet- und SMS-Flat für 19,99 Euro / 4 Wochen

Die Penny-Mobil-Aktion startet am 4. Oktober und endet schon am 18. Oktober. Die Tarife werden technisch von Congstar im Telekom-Netz realisiert. Bei der Surfgeschwindigkeit begrenzt dich Penny Mobil auf maximal 25 Mbit/s im Download.

Im O2-Netz gibt es bei Ay Yildiz die Parallel-Aktion. Du kannst dabei alle Aktions-Tarife um ein Datenplus erweitern, egal ob du Neu- oder Bestandskunde bist. Dazu musst du das Zusatz-Volumen in der App des Anbieters freischalten. Doch auf welche Tarife gibt es das Extra?

Im Aktionszeitraum stockt die Mobilfunkmarke alle Optionen ordentlich auf – so gibt es bei der Smart XXL Option ganze 5 GB zusätzlich, beim Tarif Smart Max sogar 10 GB. Dazu kommen Telefonie-Flatrates ins deutsche O2-Netz und wie gewöhnlich gestaffelte Gesprächsvolumina für Fremdnetze und ins türkische Festnetz.

35 statt 25 GB für 34,99 Euro im Smart Max

20 statt 15 GB für 24,99 Euro im Smart XXL

14 statt 9 GB für 19,99 Euro im Smart L

8 statt 6 GB für 14,99 Euro im Smart M

4 statt 3 GB für 9,99 Euro im Smart S

Doch auch die Daten-Tarife von Ay Yildiz versprechen mehr Volumen. Hier fällt die Telefonie komplett weg, dafür gibt es mehr Datenvolumen fürs Geld:

40 statt 30 GB für 39,99 Euro im Internet Flat Max

25 statt 20 GB für 29,99 Euro im Internet Flat XXL

16 statt 11 GB für 19,99 Euro im Internet Flat XL

9 statt 7 GB für 14,99 Euro im Internet Flat L

5 statt 4 GB für 9,99 Euro im Internet Flat M

2,5 statt 1 GB für 4,99 Euro im Internet Flat S

Die Aktion von Ay Yildiz startete schon am 1. Oktober, läuft aber noch bis zum Ende des Jahres 2021. Realisiert werden die Tarife im O2-Netz und auch hier ist die maximale Geschwindigkeit auf rund 25 Mbit/s begrenzt.