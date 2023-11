Mega-Comeback im Mobilfunk: Base ist zurück

Große Überraschung auf dem Markt für Handytarife: Der Pionier der Mobilfunk-Flatrates, Base, ist zurück. Fast acht Jahre nach der endgültigen Einstellung der beliebten Marke, die unter dem Claim „Freedom of Speach“ auf eine Historie bis ins Jahr 2005 zurückblicken kann, hat Telefónica Deutschland jetzt völlig überraschend eine Reaktivierung vorgenommen. Allerdings ist das Angebot an Tarifen noch überschaubar. Nur ein einzelner Tarif ist gegenwärtig verfügbar. Und der beinhaltet nicht einmal eine Sprach-Flatrate.

Interessant ist der Datentarif trotzdem. Er bietet nämlich bei einer Vertragslaufzeit von wahlweise zwei Jahren (0 Euro Anschlusspreis) oder einem Monat (39,99 Euro Anschlusspreis) satte 100 GB Datenvolumen monatlich, das sich mit bis zu 50 Mbit/s im Download und bis zu 5 Mbit/s im Upload nutzen lässt. Die zu zahlende Grundgebühr beträgt 29,99 Euro pro Monat. Ist das monatliche Datenvolumen erschöpft, erfolgt für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats eine Reduzierung der Bandbreite auf jeweils 64 Kbit/s im Down- und Upstream.

Telefonie ist beim Tarif Base Data 100GB ausdrücklich ausgeschlossen. Er eignet sich dadurch in erster Linie, um in einem mobilen Router verwendet zu werden. Aber natürlich ist eine Nutzung auch in einem Tablet oder (Dual-SIM-)Smartphone möglich. Allerdings nur in Deutschland. Roaming-Verbindungen sind gesperrt. Wichtig auch: 5G steht im Base-Tarif nicht zur Verfügung. Das schnelle Surfen ist auf das LTE-Netz von Telefónica Deutschland beschränkt; abseits dessen auf EDGE-Verbindungen im GSM-Netz.

Eine Bestellung der SIM-Karte für den neuen Datentarif ist nur über das Internet möglich. Dort steht der Tarif übrigens schon seit Mitte September zur Verfügung. Neu entdeckt haben ihn aber erst jetzt die Kollegen von teltarif.de. Base selbst ist als Marke aber nur eine trostlose Hülle. Realisiert und abgerechnet wird der Tarif nämlich über die ebenfalls zu Telefónica Deutschland gehörende Mobilfunkmarke Blau, über dessen Homepage nach einer Weiterleitung auch eine Bestellung der SIM-Karte erfolgt. Für das Einsehen deines Datenverbrauchs musst du die Blau-App oder das Web-Portal des Discounters nutzen.

Der Schritt, Base als Mobilfunkmarke zu reaktivieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich überraschend. Insbesondere der Preispunkt erstaunt. So kostet ein 60-GB-Tarif (mit 5G) bei 1&1 beispielsweise 29,99 Euro monatlich, ebenso bei der Telefónica-Kernmarke O2. Freenet wiederum bietet eine auf 140 GB monatliches Datenvolumen begrenzte Internet-Flatrate mit bis zu 225 Mbit/s im Downstream für 49,99 Euro pro Monat an. Eine unlimitierte Daten-Flat wird ebenfalls von Freenet für 34,99 Euro monatlich angeboten – allerdings beschränkt auf 15 Mbit/s im Downstream und bestellbar nur per App. Bei diesem Tarif hatte es im Juni ein massives Downgrade gegeben.

