Maverick kehrt zurück: Hier siehst du den neuesten „Top Gun“-Film jetzt im Stream

Mit dieser Rückkehr hat niemand gerechnet: Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Film entschied sich Tom Cruise dazu, einen zweiten Teil von „Top Gun“ zu drehen. 1986 musste Lieutenant Pete „Maverick“ Mitchell das erste Mal sein Können in einer heiklen Mission beweisen. 2022 startete dann in „Top Gun: Maverick“ das zweite Manöver.

Nach über 30 Jahren: Tom Cruise erneut als Maverick

Im Mai des vergangenen Jahres kam „Top Gun: Maverick“ in die deutschen Kinos und erfreute sich prompt großer Beliebtheit. Der Actionstreifen kann nicht nur auf der Webseite Rotten Tomatoes 99 Prozent Beliebtheit bei Zuschauern einfahren, sondern erhält auch in der Filmdatenbank IMDb einen Wert von 8,3 Sternen. Auch an den Oscars 2023 ging der zweite Teil von „Top Gun“ nicht spurlos vorbei: Man nominierte ihn für die Kategorie „Bester Film“ und zählt außerdem zu den besten Filmen 2022.

„Top Gun: Maverick“: Das ist die Mission

Nicht nur in der realen, sondern auch der fiktiven Zeit sind 30 Jahre vergangen. Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) ist seither als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Er ist furchtlos und eignet sich daher besonders für riskante Testflüge, die ihn sowie die Maschinen an den Rand des Möglichen bringen. Doch es droht eine Beförderung, die Maverick auf den Boden verbannen würde. Eine Tatsache, die er umgehen will. Die Chance bietet sich ihm, als er Top-Gun-Absolventen für eine Sondermission trainieren soll, wo er auf den Sohn seines verstorbenen Partners Goose trifft. Maverick muss sich seinen Ängsten und der Vergangenheit stellen – denn die Sondermission wird große Opfer fordern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt kannst du Tom Cruise’ Actionfilm auch bei dir Zuhause streamen. Ab sofort ist er ohne Aufpreis bei Amazon Prime Video im Abo zu sehen. Bislang bot ihn der Dienst nur im Channel Paramount+ an, was 7,99 Euro zusätzlich im Monat kostet. Daneben kannst du den Film auch bei WOW streamen.