Seit Februar 2024 ist die neue MagentaTV-Plattform MagentaTV 2.0 live. Sie bietet ein moderneres Design, bessere Personalisierung und eine neue technische Grundlage. Der Plan der Telekom: Alle Kunden, die in der Zeit davor MagentaTV-Kunde geworden sind, sollen auf die neue Plattform überführt werden. Dieser Prozess läuft schon, seitdem die neue Plattform live ist – in mehreren Wellen, zumindest, wenn du dich nicht aktiv für eine Migration auf MagentaTV 2.0 entscheidest.

Umstellung für alle Altkunden wird erfolgen

Denn die Umstellung erfolgt in zwei Formen: Entweder durch einen aktiven Tarifwechsel durch dich als Kunden oder automatisch durch die Telekom. Letzteres geschieht schrittweise, ohne dass Kunden selbst aktiv werden müssen – allerdings auch, ohne dass du als Kunde Einfluss auf das Datum der Umstellung hast. Betroffen davon sind sowohl Kunden der ersten Stunde, die noch einen echten Festplatten-Receiver zu Hause stehen haben, als auch Streaming-Kunden, die noch auf der alten Plattform aktiv sind.

Doch entgegen mancher Gerüchte gibt es laut Telekom keinen festen Stichtag, zu dem Kunden selbst handeln müssten. Ein vielfach in Medien genannter Termin – der 31. März 2026 – sei falsch, erklärt die Telekom. Vielmehr erhalten betroffene Nutzer vorab alle nötigen Informationen zur Umstellung. Auf dieses Datum hast du als Kunde aber keinen Einfluss. Wer allerdings sofort die neuen Funktionen nutzen möchte, kann jederzeit durch einen Tarifwechsel auf das neue System wechseln.

Was die Telekom nicht offen sagt

So beruhigend das auch klingt: Einige entscheidende Informationen lässt die Telekom in ihrer aktuellen offiziellen Kommunikation weg. Dazu gehört vor allem ein Punkt, der für viele Nutzer besonders relevant ist: Bei der Umstellung gehen gespeicherte Aufnahmen verloren. Wer etwa alte Serienfolgen, Filme oder Dokus archiviert hat, verliert diese unwiederbringlich – es sei denn, er sichert sie vorher auf anderem Wege.

Auch beim Thema Hardware sollte man genau hinschauen: Bei einer automatischen Umstellung erhalten Kunden zwar neue Geräte, wenn nötig. Doch wer selbst den Tarif wechselt, muss sich aktiv um neue Hardware kümmern und alte Geräte zurücksenden.

Was du jetzt tun solltest

Wenn du MagentaTV nutzt, musst du aktuell nichts unternehmen. Die Umstellung erfolgt automatisch. Willst du allerdings deine Aufnahmen retten oder sofort die neuen Funktionen nutzen, solltest du aktiv werden. Sichere deine Inhalte rechtzeitig extern und informiere dich darüber, welche Geräte du zukünftig brauchst.