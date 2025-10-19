Das Grill-Special der beliebten VOX-Kochsendung biegt auf die Zielgerade ein. Schon zu Beginn der Staffel, die bereits im Sommer in Magdeburg aufgezeichnet wurde, verlor das Produktionsteam mit Juror Reiner Calmund ein Teammitglied der ersten Stunde. Calmund will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Doch bei diesem Abschied soll es in Magdeburg nicht bleiben. Denn während auf dem Grill die letzten Gänge der Sommerstaffel brutzeln, fällt hinter dem Jurytisch ein Satz, der alles verändert – für die meisten Zuschauer komplett unerwartet.

Christian Rach: Abschied von Grill den Henssler

In der 170. Folge der Sendung verabschiedet sich auch der Hamburger Sternekoch Christian Rach live vor Publikum. „Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei Grill den Henssler. Ich steige hier jetzt aus!“, verkündet Rach sichtlich bewegt bei der Bewertung des Desserts von Stefano Zarrella und Steffen Henssler. Seit 2016 war Christian Rach fester Bestandteil der Grill den Henssler-Jury, gab in 103 Sendungen seine Bewertungen ab. Seine Erfahrung als Koch und sein feiner Gaumen ordneten die Zubereitungen der Köche immer wieder sachlich und fachlich ein, während sich die anderen Jury-Mitglieder zumeist einfach auf ihre Zunge verließen.

Der Moment des Abschieds kommt nicht nur für Zuschauer überraschend. Auch Moderatorin Laura Wontorra kämpft mit den Tränen: „Du bist ehrlich, charmant und hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung. Du wirst sehr fehlen!“ 103 Sendungen lang hat Rach mitentschieden, wer den Kochlöffel souveräner schwang. Seine Entscheidung markiert das Ende einer Ära.

Wie geht es weiter mit der TV-Show?

Warum Rach geht, lässt die Sendung offen. Doch sein Abschied wirkt wohlüberlegt. „Ich sage vor allem Ihnen als Publikum, der Jury, allen vor und hinter der Kamera vielen, vielen Dank!“, so Rach. Es ist kein dramatischer Abgang, sondern ein leiser, respektvoller Schlussstrich. Er verzichtet darauf, dass sein Abschied die ganze Sendung über thematisiert wird.

Was das für die Zukunft der Show bedeutet, bleibt offen. VOX hat angekündigt, weitere Informationen zur nächsten Staffel rechtzeitig zu veröffentlichen. Sicher ist: Grill den Henssler wird sich neu sortieren müssen. Und das Publikum wird genau hinsehen, wer in die großen Fußstapfen von Christian Rach tritt. Dass man binnen einer Staffel gleich zwei langjährige Juroren verloren hat, dürfte die Sendung jedoch nachhaltig prägen. Neue Produktionen, die meist Monate vor der Ausstrahlung im TV erfolgen, sind aktuell zumindest nicht öffentlich bekannt. VOX schickt mit „Henssler’s Dreamteam“ jetzt erst einmal eine andere Produktion ins Rennen. Auch Moderatorin Laura Wontorra lässt offen, wann es ein Wiedersehen gibt. In ihrer Verabschiedung hieß es es lediglich, man werde sich wiedersehen.

Das Finale der aktuellen Staffel läuft am Sonntag um 20:15 Uhr auf VOX und ist bereits auf RTL+ verfügbar.

