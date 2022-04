Lieferzeiten explodieren: Warum Apple-Fans geduldig sein müssen

Obwohl Apple das neue 14- und 16-Zoll-Modell des MacBook Pro bereits vor vielen Monaten vorgestellt hatte, müssen Kunden aktuell auf eine Lieferung warten. In den vergangenen Stunden haben diverse Besteller einen Hinweis erhalten, dass ihr Mac nicht wie geplant geliefert werden kann. Stattdessen müssen sie sich auf lange Verspätungen einstellen. Auch ein Blick in den Apple Store bestätigt diese Berichte.

MacBook Pro vs. Covid-19: Mehrere Wochen Verspätung

Der Grund für die neuen Verspätungen und den Meldungen an die Besteller liegt offenbar an den Lockdowns der chinesischen Regierung. Wie Apple-Analyst Ming-Chi Kuo auf Twitter schreibt, leidet Quanta, der einzige Lieferant des MacBook Pro, unter den strikten Maßnahmen Chinas, den Virus unter Kontrolle zu bringen.

Besser sieht es derzeit noch beim iPhone, iPad und anderen Geräten aus. Betroffen sind aktuell nur die beiden High-End-Modelle des MacBook Pro. Beim neuen Mac Studio und Studio Display gibt es bereits seit der Vorstellung vor einigen Wochen Lieferengpässe, die weiterhin in langen Wartezeiten münden.

Ein uns vorliegender Bericht spricht etwa davon, dass ein 14-Zoll-MacBook-Pro ursprünglich in dieser Woche in die Hände des neuen Besitzers übergehen sollte. Nun soll das Notebook jedoch erst einen vollen Monat später, Mitte Mai, ausgeliefert werden.

Ähnliches konnte auch MacRumors von seinen Lesern erfahren. Ein Leser hatte sein MacBook Pro bereits im März geordert; das Lieferdatum war damals der 22. April. Diese Bestellung wurde nun ebenfalls bis Mitte Mai verschoben. In einem anderen Fall ist es ein MacBook Pro mit M1 Max, das am 13. April seine Besitzerin erreichen sollte. Der neue Termin ist der 9. bis 16. Mai.

Verzögerung bis Juni

Ein Blick in Apples Online-Store zeigt ein ähnliches Bild. Selbst die Basismodelle des 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro werden laut den aktuellen Angaben frühestens am 23. Mai ausgeliefert. In einigen Fällen nennt Apple gar den 17. Juni.

Wenn es dennoch etwas schneller sein muss, hast du möglicherweise Glück, eine der vorkonfigurierten Varianten direkt im Apple Store zu ergattern. Aber auch hier ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis diese aus den Lagern verschwinden. Ähnlich dürfte es bei anderen Händlern aussehen.