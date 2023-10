Kostenlos bei Amazon: Hochwertige Videospiele im November

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im November kostenlos gibt. Mit dabei ist diesmal ein besonders interessantes Angebot für Star Wars-Fans, das du nicht verpassen solltest.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im November

Zu den Highlights in diesem Monat gehört definitiv das Spiel „STAR WARS Knights of the Old Republic“, welches die Herzen wahrer Star Wars-Fans höher schlagen lässt. Als letzte Hoffnung des Jedi-Ordens wirst du in diesem Klassiker auf die Probe gestellt. Kannst du auf der Suche nach der Rettung der Republik die Macht meistern, oder reizt dich die Verlockung der dunklen Seite? Ob du am Ende Held oder Schurke, Retter oder Eroberer bist, musst du selbst entscheiden. Du bestimmst über das Schicksal der Galaxie.

Ein weiteres Highlight stellt definitiv „RAGE 2: Deluxe Edition“ dar. Du kannst dir das Spiel über den Epic Games Store sichern. Hier tauchst du tief in eine dystopische Welt ohne Gesellschaft, Gesetz und Ordnung ein. Du übernimmst die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands und erlebst wahnsinnige Fahrzeugkämpfe. Reiße das Ödland nieder und kämpfe gegen sadistische Banden, um Werkzeuge und Technologien zu sammeln. Nur so kannst du The Authority zerstören.

Liste aller Spiele im November

2. November: „RAGE 2: Deluxe Editon“ (Epic Games Store)

9. November: „Centipede: Recharged“ (Epic Games Store)

10. November: „Evan’s Remains“ (Amazon Games App)

16. November: „Behind the Frame: The Finest Scenery“ (Amazon Games App)

16. November: „STAR WARS Knights of the Old Republic“ (Amazon Games App)

22. November: „The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos“ (Amazon Games App)

23. November: „Black Widow: Recharged“ (Epic Games Store)

30. November: „Orten Was the Case“ (Amazon Games App)

30. November: „Caverns of Mars: Recharged“ (Epic Games Store)

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im November wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.

Besondere Inhalte für Cybperunk 2077

Prime Gaming möchte weiterhin gemeinsam mit Spielern den Launch der neuen Erweiterung „Phantom Liberty“ für Cyberpunk 2077 feiern. Dazu bietet dir Amazon in den nächsten Monaten exklusiven Content für das Spiel an. Ende November handelt es sich dabei um die Amstaff Power Shotgun, die einen kompakten Körper und viel Biss hat. Sie ist ausgestattet mit einem ikonischen Mod, der eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit bei Tötungen und Zerstückelungen gewährt.

Eine vollständige Übersicht über alle In-Game Boni im November findest du auf der Prime Gaming Website. Du kannst dir Vorteile für so viele Spiele sichern, dass sicher auch eines dabei ist, dass du selbst spielst. Außerdem kannst du dir den Einstieg in ein neues Spiel mit den Boni von Prime Gaming erleichtern, solltest du mal etwas Neues ausprobieren wollen.