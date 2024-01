iPhone unter Druck: Apple greift zu seltener Maßnahme

Apple sieht sich in einer äußerst wichtigen Region mit einer steigenden Konkurrenz konfrontiert. So muss das iPhone in China seit Monaten mit neuen Angeboten von Huawei und Xiaomi konkurrieren. Gleichzeitig wurde der Einsatz des Smartphones im Fernen Osten bei einigen Firmen und Regierungsmitarbeitern eingeschränkt. Entsprechend schlecht sieht es für die Verkaufszahlen aus. Diese will man nun verbessern.

Ganz offiziell von Apple: Seltene Sonderangebote fürs iPhone

Apple ist nicht bekannt dafür, offizielle Rabatte für die eigenen Produkte anzubieten. Doch genau dies ist jetzt in China der Fall. Wie Reuters berichtet, wird etwa das iPhone nun für bis zu 5 Prozent weniger angeboten. Die Rabatte gelten vom 18. bis 21. Januar anlässlich des kommenden Neujahrsfests im Februar. Die Einsparungen beim Smartphone liegen bei bis zu 500 Yuan, umgerechnet rund 64 Euro.

Die Verkäufe der neuesten iPhone-Modelle sehen laut Reuters deutlich schlechter aus als in den Vorjahren. In der ersten Woche des laufenden Jahres sollen die Verkaufszahlen 30 Prozent geringer sein als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Die Analysten von Jefferies sagen, dass Apples Smartphone-Absatz im Jahr 2023 in China um 3 Prozent gefallen ist. Gleichzeitig sollen die kommenden 12 Monate noch härter werden.

Huawei wird wieder zu einem größeren Wettbewerber

Nicole Peng vom Marktforschungsunternehmen Canalys sagte, dass die Rabatte keine Überraschung seien. Die Marktforscher konnten beobachten, dass Apple unter großem Druck ist, die Verkaufszahlen des iPhone zu steigern. Dies gelte insbesondere für den wichtigen Markt in China. Als einen Grund stellte Peng die wieder wachsende Konkurrenz durch Huawei heraus.

Der Patriotismus im Fernen Osten sorgt daher nun dafür, dass Apple das iPhone ganz offiziell mit einer Rabattaktion anpreisen muss. Aber auch MacBook, iPad, Watch oder AirPods können je nach Produkt für bis zu 800 Yuan (rund 100 Euro) weniger direkt im offiziellen Store erworben werden.

Andere Händler haben die Preise des Smartphones aber noch weiter reduziert. Der Online-Händler Pinduoduo bietet das iPhone 15 und 15 Pro seit Anfang des Jahres beispielsweise für bis zu 16 Prozent weniger an als bisher.