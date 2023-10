BMW-Autos beschädigen iPhones – der Grund überrascht 

Kontaktloses Bezahlen ist mittlerweile eine beliebte Alternative zum Bargeld, der EC-Karte oder auch der Kreditkarte. iPhone-Nutzern ist das Ganze unter dem Namen Apple Pay bekannt. Für Apple Pay verbaut das US-amerikanische Unternehmen einen sogenannten NFC-Chip im iPhone, übersetzt einen Nahfeldkommunikations-Chip. Der speichert Zahlungsinformationen von deiner EC- oder Kreditkarte ab. Sobald du dein Smartphone an ein geeignetes Terminal hältst, kann dann kontaktlos bezahlt werden.

iPhone im BMW laden – Apple Pay funktioniert nicht mehr?

Aber was, wenn sich der NFC-Chip nicht mit Qi-Ladestationen verträgt? In den meisten neueren Autos gibt es die Möglichkeit, sein Smartphone kabellos aufzuladen. Jetzt berichten mehrere iPhone-Nutzer, die zugleich auch BMW-Fahrer sind, von Problemen beim kabellosen Laden in ihrem BMW. Ein BMW-Fahrer warnte sogar über X (ehemals Twitter) davor. Dem Post zufolge solle man das iPhone 15 nicht auf der induktiven Ladestation laden, falls man im Besitz eines BMWs sei und das neue Apple-iPhone gekauft habe.

Nachdem das Handy im Auto auf der induktiven Ladestation geladen wurde, würde der NFC-Chip nicht mehr funktionieren, heißt es. User seien nicht mehr in der Lage, Apple Pay in der Wallet-App einzurichten. Den Nutzerangaben in Foren von MacRumors zufolge wird betroffenen Nutzern folgende Nachricht angezeigt: „Apple Pay konnte nicht eingerichtet werden.“ Bislang sind von dem Problem offenbar nur BMW-Fahrer betroffen. Es gibt dem Vernehmen nach keine andere Option, als das kabellose Ladepad von BMW zu meiden. Die Probleme sind auch nur beim iPhone 15 bekannt. Ob auch andere Modelle davon betroffen sind, ist noch offen.

Kabelloses Laden vom iPhone im BMW – Was ist der Grund?

Auch wenn immer mehr Nutzer von diesem Problem betroffen sind, ist die eigentliche Ursache bislang unklar. Ob das Problem an der iPhone-Hardware, der Software oder der Ladestation liegt, ist ebenfalls unklar. Um das Risiko zu verringern, sollte das iPhone bis auf Weiteres nur mit einem Lightning-Kabel aufgeladen werden.