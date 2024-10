iPhone 16: So schnell lädt Apples neues Smartphone wirklich

Noch bevor Apple die jüngste Smartphone-Familie im September vorgestellt hat, gab es wie üblich Berichte über die technischen Daten. Dazu gehörten auch Informationen über die Ladegeschwindigkeit der damals noch nicht verfügbaren Handys. Laut einer chinesischen Zertifizierungsbehörde, dem China Quality Certification Center (CQC), sollten bis zu 45 Watt möglich sein. Nun hat ChargerLab ausgiebige Tests mit dem iPhone 16 Pro Max durchgeführt. Diese belegen andere Zahlen.

iPhone 16 Pro Max: Verbesserungen beim Laden

Zunächst zur Erinnerung: Das iPhone 15 Pro konnte mit einem USB-C-Kabel maximal mit rund 27 Watt geladen werden. Beim jetzt getesteten iPhone 16 Pro Max hat sich die Lage leicht verbessert. So nennt ChargerLab in seinen Übersichten maximal rund 30 bis 31 Watt. Das Unternehmen hat nicht nur Apples eigene USB-C-Ladegeräte, sondern auch zahlreiche andere Exemplare getestet, die ebenfalls in diesem Bereich landeten.

So schnell lädt das iPhone 16 Pro Max

Ein Blick auf die Ladekurve verrät, dass der Ladevorgang auf fünf Schritte verteilt ist. Mit einem 70-Watt-Netzteil bei 25 Grad Celsius lädt das getestete iPhone 16 Pro Max bei 28 Watt für die ersten 13 Minuten. Danach reduziert sich die Leistung schrittweise auf 22 W, 15 W und am Ende auf nur 8 Watt. Der letzte Teil begann in dem Test bei einer Stunde und 9 Minuten. 50 Prozent waren aber schon nach 26 Minuten erreicht. Nach zwei Stunden und 20 Minuten ist das Smartphone vollständig geladen.

In einem Bild auf der Seite ist allerdings zu sehen, dass Apples iPhone 16 Pro Max mit 37 Watt geladen wird. Es ist jedoch unklar, wie lange das wirklich der Fall war. Das ist weit entfernt von den 45 Watt, die in früheren Berichten genannt wurden. Es gibt aber Hinweise darauf, in welchen Situationen die Leistungsaufnahme auf über 30 Watt steigt.

So erwähnte etwa PetaPixel im Video-Review ein wichtiges Detail des iPhone 16. Hängt das Smartphone ungenutzt am USB-C-Kabel, sind rund 30 Watt möglich – wie auch die Tests zeigen. Wenn du jedoch während des Ladevorgangs dein Handy für anspruchsvolle Anwendungen nutzt, etwa ein Spiel oder Benchmark, ändert sich das. Dann kann das iPhone von einem Ladegerät mit höherer Leistung profitieren und dieses angeblich mit mehr als 40 Watt belasten.

Am Ende ist der Ladevorgang des iPhone 16 Pro Max also unter Umständen etwa schneller als bei den Vorgängermodellen. Im Vergleich mit einigen Smartphones, die mit mehr als 300 Watt laden können, ist das jedoch Schneckentempo. Hier dauert eine vollständige Ladung weniger als fünf Minuten.

Wenn du dein iPhone kabellos laden willst, kannst du wie gehabt einen Ladepuck mit MagSafe oder Qi verwenden. Die zeitgleich zum iPhone 16 vorgestellten neuen Modelle von Apples MagSafe-Ladegerät unterscheiden sich äußerlich nur durch ein etwa dünneres Design. Technisch ist es aber ein deutlicher Fortschritt. Sie können dein Smartphone nun mit bis zu 25 Watt laden.

iPhone schnell aufladen: Das sagt Apple

Apple selbst zeigt sich in der offiziellen Dokumentation zurückhaltend. So schreibt das Unternehmen in dem „iPhone schnell aufladen“ betitelten Support-Dokument lediglich, dass du ein USB-C-Netzteil mit mindestens 20 benötigst, „um dein iPhone 12 oder neuer schnell aufzuladen“. Für das schnelle kabellose Aufladen eines iPhone 16 wird ein 30-Watt-Netzteil und das oben angesprochene neue MagSafe-Ladegerät fällig.

