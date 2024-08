Voller Akku in 4 Minuten: Neues Handy schlägt alle Rekorde

Berichte über den nächsten Wunder-Akku gibt es immer wieder. Doch was in der Theorie nach einer super Idee klingt, entpuppt sich in der Praxis oftmals als nicht umsetzbar. Nicht so mit dieser Innovation, die es wohl noch in diesem Jahr zu kaufen gibt.

Volles Handy in 4 Minuten

Der chinesische Hersteller Realme hat eine neue Schnelllade-Technologie vorgestellt. Diese hört auf den Namen 320W SuperSonic Charge. Damit können Smartphones mit bis zu 320 Watt per USB-C-Stecker aufgeladen werden. Auf einer Produktpräsentation in China zeigt Realme die Technik erstmals der Öffentlichkeit. Zu sehen ist ein bisher unveröffentlichtes Smartphone des Herstellers mit einem 4.400 mAh großen Energiespeicher. Der Akkustand beträgt 2 Prozent. Dann wird das Netzteil eingesteckt und nahezu im Sekundentakt geht die Ladeanzeige nach oben. In gerade einmal 4 Minuten und 21 Sekunden hat der Akku eine Ladung von 100 Prozent erreicht.

Das Netzteil mit der neuen Ladetechnologie wird unter dem Namen „Pocket Cannon“ zu kaufen sein und verfügt über 2 USB-Ports. Wenn es nicht gerade ein Handy in Rekordzeit laden soll, können auch zwei Realme-Smartphones mit 150 Watt oder jedes beliebige USB-C Gerät mit bis zu 65 Watt geladen werden.

Ist das Smartphone echt?

An der Echtheit des Smartphones gibt es keine Zweifel. Vor rund anderthalb Jahren hat Realme uns auf einer Messe mit dem ersten 240 Watt Netzteil für Smartphones begeistert. In 9,5 Minuten war das Realme GT Neo 5 auf der Bühne vollständig aufgeladen. Unabhängige Tests konnten das Ergebnis später bestätigen und das Smartphone in 10 bis 12 Minuten vollständig aufladen.

Um welches Smartphone es sich bei der aktuellen Demo handelt, verrät der Hersteller bisher nicht. So ist sogar ein dickes Case um das Handy herum angebracht, um das Design zu verstecken. Das Vorgehen, bei dem einzelne Funktionen Stück für Stück enthüllt werden, ist bei Herstellern aus China üblich, um mehr Hype um das neue Gerät zu generieren. Wir rechnen noch in diesem Jahr mit einem Marktstart des neuen Lade-Champions.