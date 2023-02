iPhone 15: Hier ist das Design des kommenden Einsteiger-Smartphones

In der vergangenen Woche durften Apple-Fans erste Bilder des kommenden Pro-Smartphones sehen. Einige Tage später ist es nun das reguläre iPhone 15, von dem angebliche Fotos sowie Renderbilder von MacRumors und 9to5Mac veröffentlicht wurden. Apple erfüllt möglicherweise auch hier den größten Wunsch vieler Fans, welcher die Nutzung im Alltag verbessern dürfte. Zu sehen ist bislang nur das kleinere der beiden erwarteten Basismodelle. Die Plus-Variante, wie auch das Pro Max, wurde noch nicht gezeigt.

iPhone 15: Abschied von Notch und Lightning-Port

Wie schon in der Vorwoche basieren die jüngsten Informationen zum iPhone 15 einerseits auf Fotos des Twitter-Nutzers Unknownz21. Gleichzeitig gibt es aber auch erneut technische Zeichnungen, die 3D-Designer Ian Zelbo in Renderbilder verwandelt hat.

Die offensichtlichste Änderung des iPhone 15 ist der Wegfall der Notch. Im kommenden Basis-Modell der nächsten Apple-Smartphones findet sich statt der altbekannten Kerbe nun die Dynamic Island. Diese hatte das Unternehmen aus Kalifornien im vergangenen Jahr erstmals in den Pro-Modellen eingeführt.

An der Unterseite ist aber vermutlich die hilfreichste Veränderung für den Alltag zu sehen. Wie beim zuvor gezeigten 15 Pro zeigt sich auch beim regulären iPhone 15 ein USB-C-Anschluss. Der neuen EU-Regelung will Apple also offenbar vorzeitig folgen.

Die angebliche Unterseite des iPhone 15 Pro (links) und iPhone 15 (rechts)

Wie beim zuvor erwähnten Pro-Modell sind die Kanten des nun gezeigten iPhone 15 abgerundet. Der eckige Rahmen des iPhone 12 bis 14 ist damit möglicherweise Geschichte – es darf wieder etwas geschmeidiger werden.

Rückseite im altbekannten Design

Auf der Rückseite gibt es aber keine Überraschungen. Basierend auf den CAD-Zeichnungen sind die beiden Kameras weiterhin diagonal ausgerichtet. Keine Unterschiede gibt es des Weiteren bei den Tasten des regulären iPhone 15. Hier kommt eine altbekannte, bewegliche Seitentaste sowie Lautstärketasten zum Einsatz.

Renderbilder der Rückseite vom iPhone 15 (links) und 15 Pro (rechts)

Beim iPhone 15 Pro sollen diese statisch sein und lediglich durch die Taptic Engine eine Bewegung vorgaukeln. Eine ähnliche Technik verwendete Apple bereits bei der Home-Taste seit dem iPhone 7 und den Trackpads aktueller MacBooks.

Über eine kleine Änderung berichtet 9to5Mac jedoch beim Display. Dieses soll beim Basismodell des iPhone 15 mit 6,2 Zoll etwas größer als bislang sein. Aktuell misst das iPhone 14 beispielsweise 6,1 Zoll. Inwiefern sich dies auf die Dimensionen des Gehäuses auswirkt, lässt 9to5Mac offen.

Die Vorstellung der neuen iPhone-Generation erwarten wir auch in diesem Jahr erneut im September.

Farben der kommenden iPhone-Modelle

Neben dem Design des iPhone 15 und 15 Pro konnte 9to5Mac auch erste Informationen zu den Farben ergattern. Diesen zufolge plant Apple eine dunkelrote Variante beim Pro-Modell. Beim iPhone 14 Pro ist es das Modell in Dunkellila, welches sich vom klassischen Space Schwarz, Silber und Gold abhebt.

Beim Basismodell testet das Unternehmen angeblich ein Hellblau und Pink. Die Quelle sagte gegenüber 9to5Mac jedoch, dass es noch zu früh sei, um sicher zu sein, dass diese Farben es in die finale Produktion schaffen.

Das kommende Pro-Modell könnte in Dunkelrot erhältlich sein

So könnte beispielsweise ein neues Material, etwa ein Gehäuse aus Titan beim Pro-Modell, für Probleme bei der Farbgestaltung sorgen. Es ist aber auch denkbar, dass Apple schlichtweg kein derartiges Modell vorstellen möchte.

Ähnliches war beim iPhone X zu beobachten. Gerüchten zufolge sollte dieses auch in Gold verfügbar sein, was jedoch nicht der Fall war. Einige Monate später zeigten sich dann aber Bilder genau dieser Variante aus der Datenbank der amerikanischen FCC. Dies demonstriert, wie schnell sich Apple gegen die Vorstellung eines Modells entscheiden kann.