iPhone 15: Große Veränderung beseitigt größtes Problem

Apple hatte schon beim iPhone 14 die Kapazität der verbauten Akkus beim Basismodell und der Pro-Variante gesteigert. Laut einem Bericht von IT Home sollen die Akkus aller iPhone-15-Modelle im kommenden Herbst teilweise drastisch erhöht werden. Die technischen Daten der vier neuen Energiespender stammen angeblich von einem Foxconn-Mitarbeiter in Shenzhen. Das Unternehmen ist verantwortlich für die Fertigung der Apple-Smartphones.

iPhone 15: Akkukapazität steigt um bis zu 18 Prozent

Laut dem Bericht soll die Kapazität des Akkus beim regulären iPhone 15 am deutlichsten wachsen. Rund 18 Prozent größer soll der Energiespender hier werden. Beim Plus-Modell sind es immerhin noch 14 Prozent. Das Flaggschiff erhält laut dem Gerücht einen um 12 Prozent größeren Akku.

Fans des regulären iPhone 15 Pro müssen weiterhin mit dem kleinsten Akku vorliebnehmen. Im Gehäuse ist unter anderem durch das Kameratrio auf der Rückseite nicht so viel Platz wie im Basismodell.

iPhone 14 iPhone 15 14: 3.279 mAh 15: 3.877 mAh 14 Plus: 4.325 mAh 15 Plus: 4.912 mAh 14 Pro: 3.200 mAh 15 Pro: 3.650 mAh 14 Pro Max: 4.323 mAh 15 Pro Max: 4.852 mAh

Da es sich um eine neue Quelle für das Gerücht handelt, ist bislang noch unklar, wie sicher der Bericht ist. Auch aufgrund anderer Berichte zum kommenden iPhone 15 sind derartige Steigerungen jedoch denkbar. So sollen die neuen Apple-Smartphones unter anderem etwas dicker werden.

Gleichzeitig wurde aber auch berichtet, dass der Slot für die traditionelle SIM-Karte in allen Modellen vollständig verschwinden könnte. Dies würde ebenfalls Platz im Inneren des Smartphones schaffen. Selbst das in den USA bereits ohne SIM-Schublade ausgelieferte iPhone 14 verfügt im Inneren über einen kleinen Plastikblock, der laut iFixit das Display stabilisiert.

Das neu designte iPhone 15 könnte hier also die notwendige Änderung am Design für alle Regionen bringen. Anstelle des SIM-Trays erhalten die Käufer des neuen Smartphones dann größere Akkus. Die Kombination aus dem gewachsenen Stromspender und einem effizienteren A17-Chip in den Pro-Modellen könnte für eine spürbar längere Akkulaufzeit sorgen.