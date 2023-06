iPhone-Akku: Tipps und Tricks für eine längere Akkulaufzeit

Um die Laufzeit von deinem iPhone-Akku zu verbessern, musst du nur ein paar Tricks befolgen und die richtigen Schalter in den Einstellungen aktivieren. Die hier gezeigten Tipps funktionieren auf dem neusten iPhone 13 (Pro) bis zum iPhone 6S. Bei noch älteren Modellen können manche Funktionen gegebenenfalls nicht vorhanden sein oder anders heißen.

Display: Helligkeit reduzieren – Dark-Mode an

Der Bildschirm gehört zu einem der größten Stromverbraucher im Smartphone. Hier besteht also großes Spar-Potenzial. Der erste Schritt ist, die Helligkeit zu reduzieren. Das geht ganz einfach über einen Slider im Kontrollzentrum. In hellen Umgebungen regelt dein iPhone die Helligkeit jedoch automatisch wieder hoch. Möchtest du die automatische Steuerung komplett deaktivieren, geht das in den Einstellungen unter Bedienungshilfen → Anzeige & Textgröße → Auto-Helligkeit.

Hat dein iPhone einen AMOLED-Bildschirm, kannst du auch durch Aktivieren des Dunkelmodus Strom sparen. Hierbei werden Hintergründe Schwarz statt Weiß eingefärbt, und komplett schwarze Bereiche eines AMOLED-Bildschirms verbrauchen keinen Strom. Den Dark-Mode findest du im Kontrollzentrum. Halte dafür den Regler für die Helligkeit gedrückt und klicke anschließend auf den Dunkelmodus-Button. Einen AMOLED-Bildschirm haben das iPhone X, iPhone XS (Max), iPhone 11 Pro (Max) und alle iPhone 12 und neuere Modelle.

iPhone-Akku sparen mit WLAN

Ein weiterer großer Energiefresser im iPhone ist der Mobilfunk. Daher sollte dein iPhone, wann immer es möglich ist, mit einem WLAN-Netz verbunden sein. Mobile Daten extra ausschalten muss hingegen nicht sein.

Bei den aktuellen Modellen wird der iPhone-Akku durch den neuen 5G-Mobilfunk noch mehr belastet. Dabei bringt 5G aktuell nur beim Herunterladen großer Dateien und in stark ausgelasteten Gebieten Vorteile. Um Akku zu sparen, kannst du 5G in den Einstellungen unter Mobilfunk → Sprache & Daten einfach deaktivieren.

Dort findest du auch den praktischen Modus „5G-Automatisch“. Ist diese Option aktiviert, wechselt dein iPhone nur dann ins 5G-Netz, wenn große Daten übertragen werden.

Apps als Akkufresser enttarnen

Benutzt du eine App, verbraucht diese logischerweise Strom deines Akkus. Doch einige Anwendungen sind auch im Hintergrund aktiv und belasten deinen iPhone-Akku dauerhaft. In den Einstellungen unter dem Punkt Batterie kannst du nachschauen, welche App in den vergangenen 10 Tagen wie viel Akku verbraucht hat. Insbesondere Apps, die regelmäßig Daten abgleichen oder deinen Standort abfragen, benötigen viel Energie.

Diese Apps kosten bei meinem iPhone die meiste Akkulaufzeit

Insbesondere Tracking-, Wetter– und Warn-Warn-Apps belasten den iPhone-Akku stark. Hier reicht es vielleicht eine App der jeweiligen Kategorie installiert zu haben und nicht gleich mehrere.

Hast du Apps installiert, die du schon seit Monaten nicht mehr geöffnet hast? Dann deinstalliere sie! Ungenutzte Apps belegen nicht nur Speicherplatz, sondern können auch durch Hintergrunddienste die Akkulaufzeit beeinflussen. Eine Liste mit allen Apps und dem Datum der letzten Benutzung findest du in den Einstellungen unter Allgemein → iPhone-Speicher.

Häufig genutzte Apps nicht schließen

Auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, alle Apps im Multitasking zu beenden, kann diese Angewohnheit sogar kontraproduktiv sein. Jeder Neustart einer App kostet Energie. Bei häufig genutzten Apps ist es also sinnvoller, diese einfach geöffnet zu lassen.

10 Einstellungen für eine längere Akkulaufzeit

In den Einstellungen deines Smartphones bieten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, noch mehr aus deinem iPhone-Akku herauszuholen. Wir zeigen dir die 10 wichtigsten Einstellungen.

Aktuelle Software verwenden

Allgemein → Softwareupdate → Automatische Updates

Aktuelle Software schließt nicht nur gefährliche Sicherheitslücken, sondern kann auch Fehler beheben und die Laufzeit verbessern. Schalte daher am besten die automatischen Updates an, damit sich dein Smartphone über Nacht beim Aufladen automatisch aktualisiert.

Hintergrundaktualisierung von Apps beenden

Allgemein → Hintergrundaktualisierung

Die sogenannten Hintergrundaktualisierungen ermöglichen Apps auch im geschlossenen Zustand Daten zu übertragen. So kann die Podcast-App im Hintergrund neue Folgen herunterladen oder OneDrive deine Fotos sichern. Doch brauchst du dieses Feature bei Weitem nicht für jede App. Überprüfe die Liste in den Einstellungen und schalte nicht benötigte Apps einfach aus.

Datenabgleich

Mail → Accounts → Datenabgleich

Mails, Kontakte, Kalendereinträge, Browserverlauf, Notizen und vieles mehr wird vom iPhone dauerhaft mit deiner Apple-ID und gegebenenfalls anderen Anbietern synchronisiert. Um Akku zu sparen, kannst du den Zeitraum auch auf alle 15 Minuten oder stündlich stellen.

Push-Nachrichten

Mitteilungen

Über den Tag treffen unzählige Nachrichten auf deinem iPhone ein. Jede neue Nachricht aktiviert den Bildschirm für einige Sekunden und beansprucht so den iPhone-Akku. Deaktiviere Push-Nachrichten von unnötigen Apps komplett oder schalte die Anzeige auf dem Sperrbildschirm aus. So siehst du die Nachrichten trotzdem noch – aber erst, wenn du dein Smartphone entsperrt hast.

Anheben zum Aktivieren

Anzeige & Helligkeit → beim Anheben aktivieren

Für weniger Akkuverbrauch durch den Bildschirm sorgen auch die nächsten beiden Tipps. Wenn du dein iPhone hochhebst, aktiviert sich der Bildschirm von selbst. Dies geschieht auch, wenn du dein iPhone nur herumträgst und es gar nicht nutzen möchtest. Deaktiviere dieses Komfortfeature, um ein wenig Batterie zu sparen.

Automatische Sperre

Anzeige & Helligkeit → automatische Sperre

Was für das Aktivieren des Bildschirms gilt, kannst du auch auf das Ausschalten anwenden. Eine möglichst kurze Zeitspanne bei der automatischen Sperre schaltet den Bildschirm bei Nichtbenutzung zügig wieder aus.

Ortungsdienste

Datenschutz → Ortungsdienste

Für die Ortung nutzt das iPhone neben WLAN vor allem GPS – und das benötigt viel Energie. Überprüfe daher, welche Apps überhaupt deinen Standort abfragen dürfen. Muss der App Store dir wirklich häufig genutzt Apps aus deiner Nähe anzeigen? Gehe einfach die Liste durch und deaktiviere die Standortabfrage gegebenenfalls. Ein grauer Pfeil neben der App signalisiert übrigens, dass die entsprechende App deinen Standort in den letzten 24 Stunden abgefragt hat.

Hey Siri

Siri & Suchen → Auf „Hey Siri“ achten

Siri lauscht standardmäßig dauerhaft auf Sprachkommandos von dir. Benötigst du das freihändige „Hey Siri“ nicht, kannst du diese Funktion abschalten.

Statisches Hintergrundbild

Hintergrundbild → Neues Hintergrundbild wählen

iOS bietet viele schöne und animierte Hintergrundbilder. Doch diese benötigen mehr Strom als ein statisches Motiv. Wähle hier ein klassisches Einzelbild oder ein eigenes Foto, um den iPhone-Akku zu schonen. Schalte dabei auch die Funktion „Perspektive“ beim Wählen des Hintergrundbildes aus.

Bewegungen reduzieren

Bedienungshilfen → Bewegung

iOS ist voll mit schönen Animationen und Effekten. Doch benötigen diese visuellen Effekte Rechenleistung und machen sich so auch bei der Akkulaufzeit bemerkbar. Mit der Option „Bewegungen reduzieren“ kannst du etwas Akku sparen.

Neuere iPhones der Pro-Linie verfügen über ein 120 Hertz Display. Hier findest du auf derselben Seite in den Einstellungen die Option „Bildrate beschränken“. Dabei wird die maximale Bildrate auf 60 Hertz reduziert, was ebenfalls die iPhone-Akkulaufzeit verlängert.

iPhone-Akku defekt? So findest du es heraus

Wenn keiner der hier aufgezählten Tipps hilft und dein iPhone-Akku immer noch bereits am Mittag leer ist, ist der Akku möglicherweise verschlissen. Ein moderner iPhone-Akku ist für circa 1.000 Ladezyklen ausgelegt. Wenn du dein iPhone jeden Tag komplett auflädst, ist dieser Wert nach etwas über drei Jahren erreicht.

Um den Zustand deines Akkus zu überprüfen, gehe in den Einstellungen auf den Punkt Batterie → Batteriezustand. Wird hier eine maximale Kapazität von unter 80 Prozent angegeben, gilt dieser als defekt und sollte getauscht werden. Das ist bei Apple zum Glück recht einfach erledigt. In der Apple Support App kannst du einen Termin zum Akkutausch bei Apple direkt oder einem der vielen, offiziellen Servicepartner wie MediaMarkt, Saturn, Gravis oder Cyberport vereinbaren. Mit Termin ist der Austausch in unter einer Stunde erledigt und du kannst dein iPhone gleich wieder mitnehmen. Die Kosten für den Akkutausch liegen 79 bis 119 Euro, je nach iPhone Modell.

Alternativ kannst du dein iPhone auch unterwegs per Powerbank mit Strom versorgen. Beim iPhone 12 oder neuer gibt es auch Modelle, die magnetisch am iPhone haften und dieses dabei ohne Kabel aufladen.