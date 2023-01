iPhone 15: Diese Pro-Features sind auf dem Weg ins Einsteiger-Smartphone

Die fehlenden Neuheiten in Kombination mit gestiegenen Preisen sorgen dafür, dass insbesondere das neue iPhone 14 Plus angeblich wie Blei in den Regalen liegt. Hoffnung auf Besserung gibt nun ein Bericht des Analysten Jeff Pu, der unter anderem 9to5Mac vorliegt. Demzufolge sollen die für den kommenden Herbst erwarteten Einsteiger-Smartphones unter anderem ein wichtiges Kamera-Update erhalten.

iPhone 15 und 15 Plus lernen von den Pro-Modellen

Derzeit setzt Apple in den regulären Nicht-Pro-iPhone 14 weiterhin auf eine 12-Megapixel-Kamera für Hauptkamera und Ultraweitwinkel. Im Vergleich zum iPhone 13 hat sich an den technischen Daten laut Apple lediglich die Blende von f/1.6 auf f/1.5 verbessert. Dies sorgt etwa für eine leicht bessere Performance bei schlechten Lichtverhältnissen.

Für das iPhone 15 soll laut dem Analysten jedoch die Hauptkamera ersetzt werden. Hierbei handelt es sich angeblich um eine Transplantation der 48-Megapixel-Kamera aus dem aktuellen iPhone 14 Pro und Pro Max. Eine dritte Kamera für Telefotoaufnahmen erwartet Pu allerdings nicht. Im Inneren des iPhone 15 und 15 Plus soll ein A16-Chip stecken. Dieser kommt ebenfalls schon heute in den aktuellen Pro-Modellen zum Einsatz.

Eine weitere hilfreiche Neuheit, die wir auch im iPhone 15 Pro finden sollen, ist der Anschluss an der Unterseite. Dank der EU sollen die vier neuen iPhone-Modelle im kommenden Herbst über USB-C verfügen. Theoretisch hätte Apple noch bis Ende 2024 Zeit, um seine Smartphones mit dem Port auszustatten.

Pro-Modelle mit neuer Kamera, mehr RAM und Titan

Pu wiederholte aber auch noch einige Details zum iPhone 15 Pro, die bereits von anderen Quellen genannt wurde. So wiederholt der Analyst etwa, dass das Pro-Max-Modell über eine Periskop-Kamera für Telefotoaufnahmen verfügen wird. Diese Technik erlaubt Fotos mit einem besseren optischen Zoom. Als Sensor soll abermals ein 12-Megapixel-Chip genutzt werden.

Beide Modelle des iPhone 15 Pro sollen jedoch einen A17-Chip erhalten, dem dann 8 GB RAM zur Seite stehen soll. Außerdem gibt es gute Nachrichten für diejenigen, denen die beiden Smartphones bislang schlicht zu schwer waren. So glaubt auch Jeff Pu daran, dass sich Apple vom Edelstahlrahmen verabschieden wird. Stattdessen soll ein Rahmen aus Titan verbaut werden – die Apple Watch Ultra lässt grüßen.

Laut dem Analysten plant Apple, dass alle vier Modelle des iPhone 15 am 23. September 2023 im Handel erhältlich sein sollen. An den Dimensionen der Displays soll es keine Änderungen geben. Es sollen weiterhin jeweils zwei Modelle mit 6,1- und 6,7-Zoll-Bildschirm erscheinen.