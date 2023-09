iOS 17: Großes Update für iPhone und iPad steht zum Download bereit

Vor etwas über drei Monaten hat Apple iOS 17 vorgestellt. Es folgte eine ausführliche Beta-Phase für freiwillige Nutzer. Nun ist es endlich so weit. Gegen 19 Uhr deutscher Zeit hat Apple das Update für alle Nutzer freigegeben. So kommst du dran.

iOS 17 endlich verfügbar

Bei Apple laufen Updates anderes ab, als bei Android. So stellt Apple seine Updates für alle Smartphones zum selben Zeitpunkt bereit. Alle Nutzer mit einem unterstützten iPhone können iOS 17 also ab sofort herunterladen. Jedoch musst du den Download selbst starten. Du findest es in den Einstellungen unter dem Punkt „Allgemein“ → „Softwareupdate“. In den kommenden Wochen wird Apple das Update auch automatisch anstoßen, wenn du die Funktion „automatische Updates“ aktiviert hast.

Die Aktualisierung auf iOS 17 ist circa 3 Gigabyte groß, wobei sich die Größe je nach Gerät leicht unterscheidet. Zum Installieren benötigst du temporär etwa 5 bis 6 Gigabyte freien Speicher auf deinem Gerät. Nach der Installation steht dieser aber wieder zur Verfügung. Da heute Abend Millionen von Nutzern das Update gleichzeitig herunterladen, kann der Download in den ersten Stunden etwas länger dauern.

Was ist neu?

Alle Neuheiten an dieser Stelle aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Hier haben wir dir die Neuerungen in iOS 17 ausführlich vorgestellt.

Die Highlights des Updates sind die neuen, individualisierbaren Callscreens und die Möglichkeit dein iPhone beim Aufladen als smarten Bildschirm mit Widgets und Siri zu nutzen. Auch wurde AirDrop überarbeitet, sodass man nun Daten oder Kontaktinfos durch das Gegeneinanderhalten zweier Handys teilen kann.

iOS 17 bringt auch eine neue App auf dein iPhone: Mit Journal kannst du eine Art digitales Tagebuch führen und Dinge wie Fotos, Workouts und mehr aus anderen Apps importieren. Das funktioniert anfangs nur mit Apple-Apps, steht jedoch Entwicklern offen.

→ Mit iOS 17: So verwandeltest du dein iPhone in einen Fahrradcomputer

Auch wenn du ein iPad oder eine Apple Watch dein Eigen nennst, kannst du dich heute Abend über ein großes Update mit neuen Funktionen freuen. Auf dem iPad bringt iPadOS 17 vor allem endlich die Widgets für den Sperrbildschirm, welche es auf dem iPhone schon seit vergangenem Jahr gibt. Doch auch die anderen Neuheiten von iOS 17 sind mit dabei.

WatchOS 10 bringt einige neue Ziffernblätter, detailliertere Workouts und ermöglicht erstmals auch die mentale Gesundheit zu tracken. Bevor du das Update jedoch auf die Uhr spielen kannst, muss iOS 17 auf dem gekoppelten iPhone installiert sein.

Die Updates für iPhone, iPad und Apple Watch sind ab sofort verfügbar. Unterstützt werden alle iPhones ab dem XS/XR, alle iPads ab 2017 und alle Apple Watches ab der Series 4. Eine ausführliche Liste mit allen unterstützten Modellen findest du hier. Mac-Nutzer müssen sich noch ein paar Wochen gedulden.