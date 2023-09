iOS 17: Termin für das nächste große iPhone-Update steht

Wie ein Schweizer Uhrwerk arbeitet Apple auch in diesem September. Die Vorhersagen für die Termine der neuen Hard- und Software orientiert sich abermals an denen aus den Vorjahren. Während wir auf die Verfügbarkeit von iPhone 15 und Apple Watch Series 9 noch bis zum 22. September warten müssen, gibt es die neue Software in Form von iOS 17 und watchOS 10 wie gewohnt schon einige Tage zuvor.

Apple bestätigte das Datum wie schon in den vergangenen Jahren in den Pressemitteilungen zum neuen iPhone 15. Laut diesen wird iOS 17 ab Montag, den 18. September 2023, verfügbar sein.

Voraussetzung zur Installation des neuen Betriebssystems ist natürlich ein kompatibles iPhone. Hier streicht Apple in diesem Jahr mit iOS 17 einige Modelle, die bislang noch neue Features erhalten haben. Konkret muss es mindestens ein iPhone XS oder XR sein. Das iPhone X aus dem Jahr 2017 landet damit mit iOS 16 auf dem Abstellgleis. Sicherheitsupdates wird dies aber auch noch für einige Zeit erhalten.

Besitzer einer Apple Watch erhalten das Update auf watchOS 10 am selben Tag wie iOS 17. Letzteres wird auch für die Installation der neuen Apple-Watch-Software vorausgesetzt. Hier musst du mindestens ein iPhone XS/XR und eine Series 4 besitzen, um das Update installieren zu können. Wenn du also ein älteres Apple-Smartphone in Kombination mit der Watch nutzt, kannst du die Smartwatch am 18. September nicht auf den neuesten Stand bringen.

Apple nennt in beiden Fällen keine Uhrzeiten für die Verfügbarkeit von iOS 17 oder watchOS 10, sondern nur den Tag. Üblicherweise erscheinen die neuen Versionen jedoch um 19 Uhr deutscher Zeit.

Mac-Nutzer müssen auf das Update für MacBook und Co hingegen noch einige Tage länger warten. macOS Sonoma wird laut Apple am Dienstag, den 26. September verfügbar sein. Das Update erfordert mindestens einen Mac ab dem Baujahr 2018. Einzige Ausnahme ist der iMac Pro aus dem Jahr 2017. Das MacBook (ohne Zusatz) wird nicht länger unterstützt.