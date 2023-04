Apple zieht Schlussstrich: Diese iPhones landen auf dem Abstellgleis

Auch wenn Apple weiterhin diverse Smartphone-Dinosaurier mit Sicherheits-Updates versieht, bedeutet dies nicht, dass diese auch die neuesten Features bekommen. Während also beispielsweise zuletzt das iPhone 6s aus dem Jahr 2015 noch ein kritisches Update erhalten hat, müssen dessen Besitzer auf das aktuellste iOS verzichten. Im Fall von iOS 17, welches in einigen Wochen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird, stehen nun abermals eine Reihe alter Smartphones auf dem Abstellgleis. Gleiches gilt für iPadOS 17, mit dem Apple den Schlussstrich für diverse Tablets zieht.

iOS 17 und iPadOS 17: Diese Geräte gehen leer aus

MacRumors will von einer zuverlässigen Quelle erfahren haben, dass die Apple-Smartphones aus dem Jahr 2017 auf das große Update verzichten müssen. Konkret bedeutet dies, dass iPhone 8, 8 Plus und iPhone X im kommenden Herbst vermutlich kein iOS 17 erhalten.

Aber auch einige Tablet-Modelle von Apple sollen leer ausgehen. Hier ist es der iPadOS-Ableger von iOS 17, der für das Ende verantwortlich ist. Betroffen sind laut dem Bericht die erste Generation des iPad Pro im 9,7- und 12,9-Zoll-Format. Dasselbe gilt für das iPad (5. Generation).

Das finale Wort werden wir wohl erst im Rahmen der WWDC 23 Anfang Juni erhalten, wenn Apple die neuen Betriebssysteme vorstellt. Dann erklärt das Unternehmen üblicherweise auf seiner Webseite, welche Geräte mit den Updates kompatibel sein werden. In diesem Jahr erwarten uns iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17. Aussagen, welche Modelle der Apple Watch oder Apple TV auf ein Update verzichten müssen, gibt es bislang nicht.

Ein Blick auf die eingesetzte Hardware lässt vermuten, dass Apple seinen Geräten mit dem A11 Bionic den Garaus macht. Eine Ausnahme sind allerdings die iPads mit A9 und A10 Fusion, die im iPad der fünften und sechsten Generation verbaut sind. Auch Tablets mit dem A10X werden laut dem Gerücht weiterhin unterstützt.

Im vergangenen Jahr hatte Apple diverse Geräte in den Ruhestand geschickt. Besitzer von iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus und dem iPhone SE (2016) haben das Update auf iOS 16 nicht erhalten. Doch der Sprung auf iOS 17 dürfte auch in diesem Jahr keinesfalls bedeuten, dass Apple Sicherheitslücken in älteren Smartphones und Tablets ignoriert. Wie oben erwähnt, hat Apple erst vor einigen Tagen iOS 15.7.4 für die bis zu acht Jahre alten Smartphones veröffentlicht.