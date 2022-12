ING mit neuem Service: Kunden bekommen Geld geschenkt

Vor einiger Zeit kündigte der Chef der ING an: „Wir werden als erste Großbank in Deutschland die Tagesgeldzinsen für alle zurückbringen“, so Nick Jue. Am 6. Dezember war es dann so weit. Während andere Banken derzeit 1,5 Prozent aufs Tagesgeld bieten, erhalten Kunden der ING ab Dezember aber nur lausige 0,3 Prozent. Besser als nichts. Neukunden bekommen immerhin vier Monate lang 2 Prozent. Nun erweitert die ING ihr Angebot um einen neuen Service für das Girokonto, von dem Kunden profitieren sollen. Es gibt sogar Geld geschenkt.

ING löst ein Problem und belohnt Kunden

Dass die ING nur wenige Filialen und eigene Geldautomaten hat, dürfte allen Kunden der Bank klar sein. Das sollte zwar zufolge haben, dass die Direktbank günstiger ist als zum Beispiel die Sparkasse, weil sie etwa keine Kontoführungsgebühren verlangt. Doch das ist inzwischen anders, wie wir weiter unten erklären. Das Problem mit den wenigen Filialen führt aber auch dazu, dass Kunden kein Bargeld einzahlen können. Doch nun will die ING dieses Problem lösen.

Seit dem 29. November haben Kunden die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen auf dem Girokonto auch bei über 12.000 teilnehmenden Einzelhandelspartnern in Deutschland vorzunehmen. Zu den Einzelhändlern gehören unter anderem viele Filialen von Rewe, Rossmann, Penny, dem dm Drogerie Markt und toom Baumarkt. Auch ohne Einkauf können Kunden der ING Bargeld abheben und einzahlen, heißt es. Dazu muss man in den Einstellungen der Banking-App das „ING Bargeld“ aktivieren. Wer anschließend an der Supermarktkasse zweimal jeweils mindestens 10 Euro abhebt, bekommt von der Bank 5 Euro geschenkt. Dieses landet automatisch auf dem Girokonto.

Direktbank verlangt immer mehr Gebühren

Die Summe der Bargeldein- und -auszahlungen beträgt maximal 999,99 Euro innerhalb von 24 Stunden. Bei Auszahlungen sind pro Transaktion jeweils Beträge von 10 bis 300 Euro möglich; bei Einzahlungen 50 bis 999,99 Euro. Während eine Abhebung noch kostenlos ist, verlangt die ING für das Einzahlen von Bargeld eine Gebühr von 1,5 Prozent des Einzahlungsbetrags. An den 25 Automaten, die die ING deutschlandweit hat, wird bei der Einzahlung hingegen keine Gebühr fällig.

Damit schafft die Direktbank weitere Kosten für Kunden, die den Service nutzen sollten. Inzwischen müssen Kunden der ING, die kein regelmäßiges Einkommen von mindestens 700 Euro haben, für ihr Girokonto rund 5 Euro im Monat bezahlen. Und auch die Girokarte, heute von vielen immer noch EC-Karte genannt, ist nicht mehr kostenlos. Inzwischen berechnet die ING 99 Cent pro Monat, wenn man die Girocard haben möchte.

So funktioniert der neue Service

Um den Service nutzen zu können, benötigt man neben einem Girokonto bei der ING die Banking to Go App. Möchte man an der Kasse bei Rewe und Co. Geld abheben oder einzahlen, muss man in der App die Funktion „ING Bargeld“ sowie die Einzahl- oder Auszahlfunktion auswählen. Nach Eingabe des gewünschten Betrags wird die Transaktion in der App autorisiert. Auf dem Smartphone-Display wird dann ein Barcode angezeigt, der an der Ladenkasse gescannt wird. Den eingezahlten oder ausgezahlten Betrag berücksichtigt die ING sofort auf dem Konto und es erfolgt eine Benachrichtigung über die App per Push-Nachricht.