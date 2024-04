Bargeld verschwindet weiter: Nächste Streichung droht Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

An Bargeld zu kommen wird in Deutschland immer schwieriger. Viele Banken machen ihre Filialen dicht. Geldautomaten verschwinden zusehens. Jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft, was die Versorgung mit Bargeld betrifft.