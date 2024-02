Deutschland ohne Bargeld? Bundesbank-Experte verrät, wie es jetzt weitergeht

Circa sechs von zehn Transaktionen gehen im Alltag der Deutschen per Bargeld vonstatten. Das hat eine neue Umfrage der Deutschen Bank ergeben. Der Trend ist aber klar: Das Bargeld ist auf dem Rückzug. Schon bei der Geldmenge ist der Kipppunkt schon länger erreicht. Bar geht nur noch ein Drittel des Geldes über den Tresen. Vor allem Debit-Karten haben zugelegt. Doch im europäischen Vergleich ist Deutschland eher durchschnittlich beim digitalen Geld. In den Niederlanden und Finnland wird viel weniger mit Bargeld gezahlt. Doch warum hängen die Deutschen an Münzen und Scheinen? Unter anderem dieser Frage gehen wir in der neuen Podcast-Folge von überMORGEN auf den Grund.

Zahlungs-Experte klärt auf: Bargeld und digitaler Euro

Unsere Host Johanna Müssiger spricht dafür mit dem Experten Dirk Schrade von der Bundesbank. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs (unbarer) Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme der Deutschen Bundesbank. Schrade nennt neben der Privatsphäre und der Kostenkontrolle noch mehr Gründe, warum die Deutschen immer noch recht viel Bargeld zum Zahlen nutzen. Einer davon ist die Sicherheit. Doch hier kann Schrade einen deutlichen Trend verkünden: Digitales Zahlen wird sicherer – besonders bei Kartenzahlungen. Doch wie sieht es beim Bezahlen mit dem Handy oder im Netz aus? Betrug kann hier jeden treffen. Wie Banken uns schützen und wie sich jeder selbst schützen kann, erklärt Schrade im Podcast. Dazu gibt es einen Blick in die Zukunft. Wo geht es hin mit dem kontaktlosen Zahlungsverkehr, dem digitalen Euro und dem guten, alten Bargeld?

In den Rubriken Tech-Check und Zukunftsrausch zeigen wir dir, was bei unserem Bargeld-Experiment herausgekommen ist und ob es eines Tages eine bargeldlose Welt geben wird. Dazu haben wir in unserer Rubrik Favoriten etwas ganz anderes angeschaut: Unsere Gaming-Spezialistin Corinna hat das neue Hype-Game Palworld mehr als 50 Stunden lang gezockt und berichtet, warum es sie begeistert. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

