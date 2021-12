Impfkampagne: inside digital – Deine Impfung. Auf den Punkt.

Ob McDonalds, Mercedes-Benz, Douglas oder auch Lidl. Die Deutsche Bahn, die Sparkasse, Toom, Condor, Fishermans Friend. Hornbach, Burger King, Nordsee und Ehrmann: Alle sind bei der neuen Impfkampagne dabei. Im Zentrum steht der Aufruf zum Impfen und das wird auch Zeit. Denn hinter witzigen Claims wie „Sind sie zu schwach, bist du geimpft“ oder Hornbachs „Es gibt immer was zu impfen“, steht die wichtige Botschaft: Ohne die Impfung, kommen wir nicht mehr vernünftig aus dieser Pandemie.

Lass dich impfen

Dabei sind einige der schlimmsten Krankheiten, die die Menschheit je gesehen hat, durchs Impfen gebremst oder gar ausgerottet worden. Nach nur knapp einem Jahr mit dem Anfang 2020 noch völlig neuem Corona-Virus SARS-CoV-2, wurden die ersten Impfstoffe zur Prüfung eingereicht. Allesamt wissenschaftliche Meisterleistungen in Anbetracht der Geschwindigkeit der Entwicklung. Nunmehr ein knappes Jahr später diskutiert Deutschland über eine Impfplicht. Und das, weil sich immer noch zu wenige Menschen gegen schwere Verläufe der Krankheit Covid-19 immunisieren lassen.

Lass dich impfen

inside digital begleitet die Pandemie seit dem 31. Januar 2020. Wir haben berichtet, wo du dich informieren kannst, welche Hilfe es bei Google Maps gibt und welche Corona-App was kann. Dazu zeigten wir dir, wo du mehr Datenvolumen bekommst, weil du eben gerade nicht reisen kannst und deshalb auf Freunde und Familie verzichten musst. Wir zeigten dir und wahrscheinlich auch vielen Erstnutzern, wie Videotelefonie über die verschiedenen Messengern oder einfach auch im Browser funktioniert. Und wir klärten auf, warum man sein Handy eigentlich wegwerfen kann, wenn man wegen der Corona-App Angst um seine Daten hat. Das alles hilft aber nur die Auswirkungen zu mildern und aufzuklären, eine Pandemie stoppt man an anderer Stelle, oder?

Lass dich impfen

Die Redaktion von inside digital ist zwar voll mit Experten, wenn es um Smartphones, E-Autos, Handynetze oder auch Bluetooth-Lautsprecher und Smart Home geht. Wir haben aber keine Ahnung von Medizin, noch weniger von der Virologie und am allerwenigsten von Immunologie. Was wir aber haben: Vertrauen in die Wissenschaft, die Kontrollgremien der EMA und den Empfehlungen der Stiko. Und hier sind die Aufrufe zum Impfen seit Monaten laut und zum Teil schon fast verzweifelt. Und damit ist für uns klar, dass es sich beim Impfen nicht nur um reinen Selbstschutz handelt, sondern um einen solidarischen Beitrag an alle in unserer Gesellschaft. Deshalb unterstützt inside digital die aktuelle Impfkampagne von mittlerweile mehr als 200 Marken in Deutschland. Beenden wir und beende du diese Pandemie und …

lass dich impfen!

