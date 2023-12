Neue Ohrhörer im Komfort-Check: Das macht die Huawei FreeClips so angenehm zu tragen

Mit den ersten Open-Ear-Ohrhörern FreeClip bricht Huawei mit dem Status quo. Sie bieten einen einzigartigen Tragekomfort und setzen neue Maßstäbe für kabelloses Musikerlebnis. Statt in den Gehörgang einzudringen, werden die Open-Ear-Kopfhörer wie ein Earcuff (das sind Schmuck-Ohrklemmen, für die es kein Ohrloch benötigt) am Rand des Ohrs, mit einem Bügel befestigt.

Huawei bringt seine ersten Kopfhörer in der Kategorie Open-Ear in den schicken Tönen Schwarz und Lila auf den Markt – und das zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro. Huawei hat hier nicht einfach nur Kopfhörer gebaut, die gut klingen – sie haben auch dafür gesorgt, dass sie beispiellos halten und – im Gegensatz zu herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern – Druckpunkte und Unannehmlichkeiten minimiert werden. Was die Kopfhörer außerdem noch besonders macht, wir schauen uns die Kopfhörer mit dem einzigartigen Design genauer an.

Das perfekte Design für Komfort und Klang

Die Huawei FreeClip Kopfhörer sind darauf ausgelegt, den ganzen Tag über bequem getragen zu werden, ohne Schmerz an den Ohren oder den Gehörgang zu verstopfen. Wie machen die das? Mit einem cleveren Trio aus Komfort, Sound und Hightech-Magie: den Comfort Bean, der Acoustic Ball und der C-Bridge. Das ist im Grunde der Mini-Kabelkanal, der C-förmig die beiden Elemente eines Ohrhörers verbindet. Gleichzeitig hat die C-Bridge die Aufgabe, für stabilen Halt zu sorgen.

Die C-Bridge besteht aus einem soften TPU-Material, gepaart mit einem Nitinol-Draht in der Mitte. Der Vorteil: Nach starken Verformungen kann sich das Element zurück in seine ursprüngliche Form biegen. Und das kugelförmige Element mit dem Sound bleibt unverändert in deiner Ohrmuschel, ohne deinen Hörkanal zu blockieren. Damit kannst du weiterhin die Welt (zum Beispiel den Verkehr) um dich herum wahrnehmen.

Leicht, sicher, und intuitiv: Open-Ear-Kopfhörer, die jede Bewegung mitmachen!

Neben ihrer herausragenden Passform, dank derer sich die Kopfhörer innerhalb von Sekunden an die Ohren befestigen lassen, überzeugen die Open-Ear-Kopfhörer FreeClip von Huawei besonders durch ihren sicheren Halt. Springe beim Joggen durch die Gegend oder verausgabe dich beim Haushaltsputz – die Kopfhörer halten so fest und sind gleichzeitig so leicht wie eine 20-Cent-Münze (5,6 Gramm). Wer hätte gedacht, dass so leichte Kopfhörer so viel draufhaben?

Das ist noch nicht alles – bei den meisten Kopfhörern musst du auf die Seite achten. Bei diesen nicht, die beiden Ohrstecker (Earbud) sind wie Zwillinge. Das bedeutet, egal, ob du sie links oder rechts trägst, die Kopfhörer erkennen automatisch, auf welcher Seite du sie nutzt – der Stereo-Klang wird einfach automatisch angepasst. Nutzer, die nur einen Earbud verwenden, können beispielsweise einfach einen leeren Kopfhörer durch den anderen im selben Ohr austauschen.

Batterie-Champions: Die Huawei FreeClip – klein im Gewicht, groß in der Ausdauer!

Die Huawei FreeClip brillieren mit ihrer beeindruckenden Robustheit und einem soliden IP54-Zertifikat, das sie staub- und wasserresistent macht. Dieses Feature kommt besonders praktisch zum Einsatz, wenn du zum Beispiel von einem unerwarteten Regenschauer überrascht wirst.

Jeder Earbud beherbergt einen starken 55mAh-Akku – ganze 8 Stunden liefert er Power. Und wenn die kleinen Kerle eine Pause brauchen, sind sie im Ladecase in 40 Minuten wieder auf 100 Prozent. In Kombination mit dieser Ladestation können die Huawei FreeClip stolze 36 Stunden durchhalten, bevor sie sich wieder nach einer Steckdose sehnen – sei es per USB-C-Kabel oder kabellos dank Wireless Charging. Das Ladecase selbst tankt übrigens in rasanten 60 Minuten über USB-C auf und über Wireless Charging in 150 Minuten.

Die Huawei FreeClip setzen auf einen magnetischen 10,8-Millimeter-Treiber für den Klang. Dieser Treiber ist bereits in den FreeBuds 5 zu finden, die bei uns im Test mit ihrer Audioqualität punkteten. Außerdem baute Huawei ein cleveres „Reverse Sound Waves System“ ein, das verhindert, dass deine Musik oder Gespräche ungewollt nach außen dringen. Ein eingebauter High-Tech-Filter in den Mikrofonen filtert nicht nur Hintergrund- und Windgeräusche beim Telefonieren heraus, sondern betont gleichzeitig deine eigene Stimme.

Für wen sind die Huawei FreeClips ideal?

Vor allem Sportler und Rad-Penlder sollten sich die FreeClips von Huawei anschauen. Unterwegs verstopfen sie nicht den Gehör-Eingang und bieten dennoch guten Halt. Das zweite Komfort-Merkmal ist die Kombi aus Formfaktor und Gewicht, die den perfekten Kompromiss zwischen „fällt nicht auf“ und „ist nicht billig“ bildet. Kompatibel sind die Bluetooth-Hörerchen mit allen Smartphones – egal ob Android oder iOS. Egal ob Samsung, Huawei oder Apple.

Frühbesteller-Bonus: Huawei FreeClip mit Gratis Huawei Band 8 sichern

Das einzigartige Design setzt sich von bisherigen Modellen ab und überzeugt mit höchstem Tragekomfort und sehr gutem Klang. Ab sofort sind die Huawei FreeClip in den Farben Schwarz und Lila für 199 Euro unter anderem im Huawei Online-Store erhältlich. Schnell sein lohnt sich auch dieses Mal. Denn für alle Frühbesteller gibt es bis zum 31. Januar 2024 das Sportarmband Huawei Band 8 im Wert von 59 Euro kostenlos dazu.

